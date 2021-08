Očkovací loterie v Česku skončila, ministerstvo už ale chystá další

Zatímco na Slovensku jede očkovací loterie naplno a s podporou státu, takže mohou lidé vyhrát i hodně zajímavé finanční částky až do výše přibližně 2,5 milionu korun, česká vláda v tomto ohledu zatím "nabídla" pouze už zmíněné tenisky a telefony, a to ještě jen pro malou část očkovaných. Ale to se může v blízké době změnit.

"V tuto chvíli připravujeme druhou vlnu kampaně Udělejme tečku za koronavirem. Její součástí bude i další podpora očkování. Konkrétní podoba podpory bude záviset i na zájmu o očkování v druhé polovině srpna, respektive na začátku září," uvedlo ministerstvo zdravotnictví bez bližších podrobností na dotaz TN.cz.

Na dotazy, zda by očkování v Česku mohlo být podporováno například i formou finančního příspěvku, resort neodpověděl, zároveň ale tuto možnost nevyvrátil.

První kolo očkovací loterie o tenisky a telefony vyšlo podle ministerstva na přibližně 300 tisíc korun a v tichosti skončilo poslední červencový den. Některé ceny se rozdávaly každý den, o jiné se losovalo v týdenních intervalech.

Resort si nedávno skončenou kampaň pochvaluje. "Šlo nám o to podpořit místa pro očkování, což se podařilo. Do soutěže se zapojily tisíce lidí," nechal se slyšet mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Očkování třetí dávkou vakcíny? Tohle říkají odborníci: