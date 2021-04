Očkovaní Američané už mohou cestovat bez testů i karantény

Uvolnění podmínek cestování pro všechny, kdo dostali druhou dávku vakcíny, oznámilo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které vydává bezpečnostní doporučení.

Neočkovaným je nadále doporučeno cestovat jen v nezbytných případech a nechat se testovat 1 až 3 dny před odjezdem, tři až pět dní po návratu, a přitom zůstat týden v karanténě, i když je jejich test negativní.

Očkovaní Američané nemusejí do karantény ani při návratu z ciziny, testy by však podstoupit měli, a to i před nástupem na zpáteční let. Nošení roušek, společenský distanc a vyhýbání se davům CDC nadále doporučuje i očkovaným.

Vyhlášení úlev pro očkované přichází v době, kdy obě dávky vakcíny dostala už pětina Američanů, třetina pak alespoň jednu. Může pomoci k propagaci, čtvrtina Američanů podle posledních průzkumů očkování zcela odmítá. Některá místa hlásí dostatek vakcín, ale málo zájemců. Například některé nemocnice v Severní Karolíně vyzývají podle agentury AP kohokoliv staršího 16 let, aby se přišel naočkovat, a to i když zde nemá bydliště.

Vláda Joe Bidena už připravuje způsob, jakým lidé budou prokazovat, že jsou očkovaní. Zatímco stát New York v předstihu zavádí svůj systém, republikánský guvernér Floridy naopak v pátek podepsal poslanci schválené nařízení, které jakoukoliv formu očkovacího pasu zakazuje. Podle něj omezuje osobní svobodu, poškozuje soukromí a rozděluje občany do dvou kategorií.

Každopádně bez ohledu na doporučení federálního Centra pro kontrolu a prevenci nemocí i na rostoucí čísla nakažených počet cestujících na vnitrostátních leteckých linkách už týdny stoupá, letiště odbavují denně víc než milión pasažérů. A aerolinky žádné potvrzení o očkování ani test nepožadují.