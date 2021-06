Očkování dětí jako klíč k hromadné imunitě? Čeští rodiče váhají. ANKETA

V Evropské unii je jako jediná vakcína pro děti od 12 do 15 let schválena látka společností Pfizer/BioNTech. O povolení usiluje i Moderna. Podle odborníků by užívání její vakcíny pro skupinu starších dětí mohlo být schváleno zhruba do půlky července.

"Očkování dětí je srovnatelné bezpečností s očkováním dospělých a nejsou tu žádné varovné signály, ty studie proběhly. Vakcína je bezpečná a lze ji pro děti bez obav používat," ujišťuje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Na očkování musejí děti do patnácti let, a to včetně těch patnáctiletých, přijít v doprovodu zákonného zástupce. Ten jim k očkování musí dát souhlas.

"Je důležité, aby ty informace, které se vyplňují do formuláře o očkovaném, aby to potvrdil zákonný zástupce. Tím pádem je i ověřená kvalita té informace - jestli dítě užívá nějaké léky. Nepochybně tady zájem z řad rodičů cítíme, volají nám a ptají se na to očkování," tvrdí pediatrička Hana Cabrnochová.

Anketa Necháte svoje dítě očkovat proti covidu-19? Ano 27 66 hlasů Ne 73 176 hlasů Hlasovalo 242 lidí.

Pro registraci dětí k očkování bude spuštěn samostatný registr. Děti se budou očkovat jen ve vybraných očkovacích centrech. Hlavně v nemocnicích, které mají pediatrická oddělení. Kolik bude celkem takových očkovacích míst, zatím není jasné. V každém ale bude muset být přítomný pediatr.

Děti od dvanácti let už očkují například v Izraeli nebo ve Spojených státech. Podle lékařů je vakcinace mládeže důležitým krokem k získání kolektivní imunity v populaci.

"Pokud neproočkujeme celou populaci, tak se viru nikdo nezbavíme. Takže co nejvíc dětí by mělo být naočkováno, než začne školní docházka, abychom zase nemuseli zavírat školy," říká prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Například v Německu ale tamní očkovací komise nedoporučuje plošnou vakcinaci dětí. Podle ní by se měly očkovat jen ty se zdravotními problémy.

