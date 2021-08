Očkování dětí od šesti měsíců v Česku? Odborníci nastínili plán

Děti od šesti měsíců do 12 let se začnou očkovat, jakmile Evropská léková agentura (EMA) potvrdí, že je to bezpečné. Usilují o to Pfizer i Moderna. Potom dostanou možnost dostat vakcínu na covid-19 také nejmladší ročníky v Česku. Redakce TN.cz se zeptala odborníků, v jaké je to fázi. Ministerstvo zdravotnictví zatím s konkrétními kroky vyčkává.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve Snídani s Novou před pár dny řekl, že si přeje co nejvíc naočkovaných ve věkové kategorii od 12 let. Mladší děti zatím vakcínu dostat nemohou, už se ale intenzivně pracuje na jejím schválení i pro ně.

"V tuhle chvíli probíhají studie, které zahrnují i děti pod 12 let. Ty studie počítají už s dětmi od šesti měsíců," řekl TN.cz epidemiolog a bývalý šéf České vakcinologické společnosti Roman Prymula.

Nejdál jsou zatím výrobci Pfizer/BioNTech a Moderna. Pokud se neobjeví vážnější problémy, děti od šesti měsíců by se podle nich mohly začít očkovat už od podzimu. "Nicméně názor odborné společnosti se tady výrazně liší, zatím úplný příklon k tomu, aby se očkovali nejmenší proti covidu, není," konstatoval Prymula.

"Netroufám si říct, kdy se to dostane na úroveň Evropské lékové agentury. Obvykle to ale dobíhá velmi rychle, teď tam šla třeba Moderna. Myslím si, že výsledky budou v jednotkách měsíců," pokračoval exministr zdravotnictví.

Hořejší: Covid může ublížit i nejmenším

S tím souhlasí také imunolog Václav Hořejší, několik málo měsíců do startu očkování nejmladších je prý správný odhad. "Reálné to bude, až to schválí na patřičné úrovni. Až ty schvalovací agentury, které mají vyhodnotit probíhající klinické testy na této skupině obyvatel, dospějí k tomu, že je to účinné a bezpečné. Myslím si, že to asi nebude dlouho trvat. Pokud to takto bude doporučené, tak je vhodné toto doporučení respektovat," uvedl pro TN.cz.

Zájem o očkování v Česku postupně klesá. Zatímco ještě nedávno denní počet naočkovaných atakoval hranici 90 tisíc, v posledních dnech už to bylo pouze kolem 60 tisíc. Zůstává tak otázkou, jak moc budou rodiče využívat možnost vakcinace i pro nejmenší děti. Hořejší je nabádá k zodpovědnosti.

"Tato nemoc sice zvláště u dětí probíhá opravdu mírným způsobem, ale přesto v jednom až dvou promile dochází k velmi vážným komplikacím. Když je před tím chtějí ochránit, měli by jim to dopřát a nevystavovat je riziku, že tím budou trpět," prohlásil známý imunolog.

Podle Prymuly se stále vedou diskuse rovněž o přínosech vakcinace nejnižší věkové kategorie. "Ten benefit je dominantně nepřímý pro osoby starší. U těch nejmenších dětí řada lidí eticky polemizuje s tím, jestli by to opravdu mělo být tak, že ty děti budou nepřímo chránit jiné osoby. Druhá věc je, že u nich je ten průběh velmi mírný, ten přímý benefit je diskutabilní a je logické, že jde o kategorii, která zatím nebyla tak intenzivně otestována jako dospělé skupiny," dodal.

Děti jdou na řadu poslední vždy

Ministerstvo zdravotnictví s konkrétními plány vyčkává na konec klinických studií a rozhodnutí Evropské lékové agentury. "Kdy bude dostupná vakcína pro děti mladší 12 let, v tuto chvíli není ještě známo. U chronicky nemocných dětí je doporučeno, aby se očkovalo okolí dotyčného dítěte. Respektive všichni, kterým je nad 12 let," uvedla pro TN.cz Gréta Rakašová z tiskového oddělení resortu.

Mnozí nechápou, proč schválení vakcín pro skupinu od šesti měsíců do 12 let trvá nejdéle. Důvod je podle Hořejšího prostý a bývá to tak u každé očkovací látky.

"Jediný a docela triviální důvod je ten, že klinické studie se nejdřív dělaly na věkové skupině od 20 do 40 let. U nich se dá předpokládat, že se ti lidé s případnými komplikacemi vyrovnají. Když se ukázalo, že je to dobré, přešlo se k dalším skupinám a vědělo se, že u dětí dochází k infekci desetkrát méně často než u ostatních. Takže je logické, že u nich se to začalo testovat až později," uzavřel imunolog.