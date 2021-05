Očkování dětí proti covidu-19 se blíží. Vakcíny jsou u nich účinné

Stále více se začíná mluvit o očkování dětí proti covidu-19. Podle některých odborníků mohou děti, které mají hodně kontaktů, patřit mezi nejčastější přenašeče nemoci. Ještě v květnu chtějí společnosti Pfizer/BioNTech požádat Evropskou lékovou agenturu (EMA) o registraci vakcíny pro věkovou skupinu 12 až 15 let.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) by očkování dětí u nás mohlo začít už po prázdninách. Lidé starší 16 let by se podle premiéra mohli registrovat k očkování už od 1. června.

Vakcínou od Pfizeru se očkuje hlavně ve velkých očkovacích centrech. Byla vůbec první v České republice. A zřejmě jako první bude také firma žádat evropské úřady o registraci, aby se mohly její vakcínou očkovat i děti mladší 16 let.

"Klinické studie probíhají a myslím si, že budou relativně brzy uzavřeny. Pak budou tyto vakcíny uvolněny i pro dětskou populaci," řekl Arenberger.

"Studie ukázaly, že vakcíny jsou u mladistvých od 12 do 16 let velmi bezpečné a velice účinné," uvedl mikrobiolog Peter Šebo.

Očkování školáků by mohlo vyřešit problémy s uzavíráním škol. "Nebudou muset být prováděny v takovém rozsahu testy a školy by se nemusely v budoucnu už vůbec omezovat," myslí si předseda Sdružení praktických lékařů (SPL ČR) Zlínského kraje Lubomír Nečas.

Podle v březnu zveřejněné studie je vakcína Pfizer/BioNTech u dětí ve věku od 12 do 15 let 100% účinná. U všech se do měsíce po očkování objevily protilátky a žádné dítě neonemocnělo covidem-19. Přitom právě teenageři patří mezi časté přenašeče tohoto onemocnění.

"Je to věková skupina, kterou bude jistě určitě dobré přeočkovávat, protože má hodně sociálních kontaktů a může sloužit jako zdroj viru," dodal Šebo. "Určitě o tom budeme uvažovat hned, jak to bude možné, a dovedu si představit, že to bude někdy na začátku podzimu," myslí si Arenberger.

A odborníci to podporují. "Když se prokáže, že je riziko malé, tak si myslím, že zisk by měl být významný," řekl virolog Ivan Hirsch.

Klinické studie na osobách mladších 16 let už provádějí i další výrobci. Pfizer testuje už i kojence starších šesti měsíců.