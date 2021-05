Očkování pro děti? EMA řeší žádost, aby vakcínu mohli dostat i dospívající

Evropská léková agentura začala vyhodnocovat žádost o rozšíření používání vakcíny Covid-19 Comirnaty od společností Pfizer a BioNTech, nově by v případě schválení žádosti mohla být podávána i dětem od 12 do 15 let. V současné chvíli je u této vakcíny doporučeno očkovat pouze lidi starší 16 let.