Babiš exkluzivně v TV Nova: Z jedné ampule chceme očkovat více lidí

Očkování proti covidu-19 v Česku odstartovalo, další dávky vakcín ale do Česka dorazí až na Silvestra. Premiér Andrej Babiš (ANO) v Televizních novinách exkluzivně prozradil, že chce, aby se z jedné ampule s vakcínou očkovalo do budoucna šest lidí místo současných pěti.

"Před chvílí jsem mluvil s předsedsedkyní Evropské komise. Ukázalo se, že z jedné ampule vakcíny je možné vytáhnout šest dávek místo pěti, takže by dávek mohlo být víc. Chci, aby se to urychleně řešilo," řekl v Televizních novinách premiér.

Poukázal na to, že například Izrael či USA už takto postupují, zatímco u nás šestá dávka přichází vniveč.

Dodávky vakcín pro Česko ale nabírají menší zpoždění. Původně měla další várka očkovací látky dorazit už během dneška, nakonec ale bude k dispozici nejspíš až na Silvestra. Společnost Pfizer, která látku vyrábí, to zdůvodňuje logistickými problémy.

Ve čtvrtek by mělo podle ministerstva zdravotnictví do ČR doputovat 19 tisíc dávek vakcíny. Část z nich se má následně rozvézt do krajských nemocnic, aby i ty mohly zahájit očkování.

První tisíce vakcín proti zákeřné nákaze dorazily do Česka o víkendu. Jako první se nechal před kamerami naočkovat premiér Andrej Babiš (ANO), krátce po něm si látku nechal aplikovat i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Celkem se v neděli nechalo naočkovat přes 1200 lidí.