Začne se už v Evropě očkovat proti covidu? Úřad rozhodne o schválení vakcíny

Pokud Evropská agentura pro léčivé přípravky v pondělí schválí vakcínu od Pfizeru, bude třeba ještě souhlas Evropské komise. Ta by měla rozhodnout během pár dní. V Evropě by se tak mohlo začít očkovat ještě před koncem tohoto roku.

O očkování během svátků promluvil také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Je velmi pravděpodobné, že se sem první dávka dostane o vánočních svátcích. První lidé by tak měli být očkováni mezi Vánocemi. Měli by to být zdravotníci v nemocnicích," řekl Blatný.

Plán očkování řešil Blatný v posledních dnech také s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Ministerstvo zdravotnictví má jasný příkaz. Vakcína přijede do skladu, rozdělí se do všech krajů, budou tam už čekat auta jednotlivých krajů, rozvezou to a začne se konečně očkovat," řekl premiér Babiš. Jako první by se mělo začít očkovat ve Fakultní nemocnici Motol.

Některé země Evropské unie se rozhodly pro společnou koordinaci očkování. Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Španělsko a Švýcarsko oznámily, že budou v očkovacích kampaních postupovat společně a zajistí tak lepší proočkovanost populace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky projedná také schválení vakcíny od společnosti Moderna. O té by měla rozhodnout 12. ledna.

