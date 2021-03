Očkování zrychlíme, pomůže armáda, zubaři i veterináři, oznámil Biden

Prezident hovořil k národu 24 minut z Východního křídla Bílého domu, uvedla agentura AP.

Připomněl, že rok trvající pandemie připravila o život přes 530 tisíc spoluobčanů. “I když to bylo pro každého jiné, všichni jsme něco ztratili,“ řekl Joe Biden.

Za milník označil 4. červenec, kdy USA slaví Den nezávislosti. Podle něj by to mohla být oslava nezávislosti na koronaviru. Jak předpokládá, lidé ho ještě nebudou slavit na velkých shromážděních, ale alespoň v menších skupinách. Ale i tak by to měl být díky vítězství nad pandemií výjimečný den.

Upozornil však, že se o to musí snažit všichni společně. Lidé by podle něj měli stále dodržovat ochranná opatření, jako je nošení roušek a sociální distanc. A nechat se očkovat, jakmile na ně přijde řada.

S tím, jak se budou zvyšovat dodávky vakcín, udělá stát i místní úřady vše, aby očkování proběhlo rychle. „Neznamená to, že každý dostane vakcínu okamžitě, ale na všechny se od 1. května dostane řada,“ oznámil Joe Biden.

Očkování by mělo urychlit nasazení 4000 vojáků či distribuce vakcín do 20 tisíc lékáren. Očkovat budou moci studenti medicíny, zubaři či veterináři. Biden dodal, že vláda spustí celostátní webovou stránku, díky níž si každý ve dne v noci bude moci najít “svou“ očkovací dávku.

Prezident rovněž varoval před nedodržováním pravidel ve chvíli, kdy je národ těsně před porážkou viru.

Přímý přenos v době, kdy většina Američanů sedí před televizními obrazovkami, je vyhrazen pro nejdůležitější prezidentská vystoupení a klíčová prohlášení, upozornila CNN.