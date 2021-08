Udeří epidemie chřipky, varují lékaři. Začaly vznikat kombinované vakcíny

Česko letos musí počítat s epidemií chřipky, tvrdí odborníci. Loni ji přebil koronavirus a právě kvůli tomu teď vědci nevědí, jaký kmen se může objevit, a tak je těžké vyrobit správnou vakcínu. Přesto lékaři doporučují, aby se lidé naočkovat dali. Zabrání to prý minimálně těžšímu průběhu nemoci.

Vypadalo to, jako by chřipka zmizela z povrchu zemského. Jenže letos by podle odborníků mohla udeřit v plné síle. "Nejspíš nedokážeme odhadnout, který kmen chřipky bude letos na podzim nejhojnější,“ řekl molekulární genetik Jan Pačes.

"Pravděpodobně se budou používat vakcíny, které se používaly předtím. Je ale vždycky trošku sázka, jestli se výrobci vakcíny trefí do toho, co přijde, " uvedla viroložka Ruth Tachezy.

"V tuto chvíli máme objednávku na milion osmdesát tisíc vakcín. To je asi o 200 tisíc vakcín víc než v loňském roce, " sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Naočkovat by se podle lékařů měli hlavně lidé nad pětašedesát let a chronicky nemocní. Těm vakcínu hradí pojišťovny. Ostatní za ni zaplatí zhruba 300 korun.

Chřipková epidemie Českou republiku obvykle postihuje v chladnějších měsících. Ideální dobou pro očkování je proto podle lékařů říjen.

"Vakcína je účinná zhruba za 14 dní. Její účinek pak trvá minimálně půl roku," vysvětlil praktický lékař Lubomír Nečas.

Podle praktických lékařů je dokonce možné dostat v jeden den vakcínu proti chřipce i koronaviru. "Je možné, že se do jednoho ramene píchne vakcína na chřipku a do druhého ramene vakcína na covid," potvrdil Nečas.

Jedna z farmaceutických firem dokonce vyvíjí kombinovanou vakcínu. Ta má být účinná jak proti koronaviru, tak proti chřipce.

"Věříme, že naše kombinovaná vakcína by v budoucnu mohla být nástrojem dlouhodobého boje s oběma těmito zhoubnými viry," nechal se slyšet Gregory M. Glenn, ředitel výzkumu firmy Novavax. Vakcínu prý už jen zbývá otestovat na vzorku lidské populace.

