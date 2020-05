Odměny nejen do první linie. Zaslouží si je celá nemocnice, chtějí desetitisíce

Ačkoli také pracují do úmoru a v přímém ohrožení, na odměny, které slibuje ministerstvo zdravotnictví za práci v období pandemie, někteří zdravotníci nedosáhnou. Podle ministerstva totiž nepracují na koronavirových jednotkách. Přitom s nemocnými do styku přicházejí.

„Odměny mít nebudeme. Ani infekční (přece jsme byly přes měsíc ve styku s míň jak 20 prokazatelnými covidy... a nejsme covidové oddělení). Sponzor nám zaslala láhev vína a dva sáčky čaje, ředitel dopis,“ popsala zdravotní sestra z oddělení následné péče.

„Odměny? Jaké odměny? Koronární JIP FN, pacient s horečkou, kašlem, schvácený, ale má infarkt myokardu, tudíž ho na infekčním nechtějí. Odebereme stěry na Covid-19 a modlíme se, aby byl negativní. Nejsme infekční = žádné odměny ani příplatky,“ popisuje rovněž sestra specialistka JIP z krajské FN.

Metodiku ke mzdovým odměnám rozeslalo Ministerstvo zdravotnictví 16. dubna přímo řízeným nemocnicím, které se podílejí na zvládnutí epidemie. „Dostali jasný pokyn odměnit zdravotníky v první linii, kteří se starají o pozitivní pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Ministerstvo zdravotnictví nám dalo jasné pokyny, jakým způsobem odměňovat ty osoby, které přicházejí do styku s pacienty Covid-19 pozitivními. V odběrovém stanu je to 1 500 korun za hodinu, pokud pracují v tyveku, tak máme nastaveno 200 korun za hodinu. A pokud pracují s pacienty, kteří by byli podezřelí na Covid-19 a jsou v ochranných oblecích, ale v těch opravdu málo prodyšných, tak mají 100 korun za hodinu příplatek ke svému platu,“ popsal Petr Arenberger, ředitel FN Královské Vinohrady.

To se ale týká jen fakultních nemocnic. „Akciovkám, okresním nemocnicím, soukromým nemocnicím na tohle nikdo nepošle peníze. Ty holky dělají naprosto stejnou práci za stejných podmínek,“ uvedla všeobecná zdravotní sestra ve fakultní nemocnici v Praze.

„Já bych touto cestou chtěla apelovat na ministra zdravotnictví, aby se přestal chovat jako ministr státem řízených nemocnic a začal se chovat jako ministr všech zdravotníků,“ žádá Martina Hvozdenská, členka krajské rady OSZSP z Nemocnice Zlín.

„Jednání a chování pana ministra vůči ostatním nemocnicím nás uráží. Nechceme být jen nástrojem předvolebních tahů,“ doplňuje Eva Zvoníková, předsedkyně odborové organizace Nemocnice Sokolov.

Odměněni by podle zdravotníků měli být všichni. „Bych byla ráda, aby došlo na všechny zaměstnance nemocnice, protože prostě to jede jako celek. Jedno nejde bez druhého,“ uvedla sestra specialistka JIP, FN Praha.

„Za nás je ten požadavek, aby se to řešilo na centrální úrovni. A aby ty částky v podstatě také odpovídaly náročnosti toho, co ti lidé v těch nemocnicích prožili,“ dodává Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZSP.

Podle odborářů by si pracovníci v první linii, kteří byli v přímém kontaktu s nakaženými, měsíčně zasloužili odměny 45 tisíc korun. Pracovníci na ambulancích a LDNkách 30 000 Korun a ostatní 20 000 měsíčně.

„Určitě bych tady zmínil ještě nezdravotnický zaměstnance. Ona ta nemocnice je složitý organismus. Je třeba najít balanc, najít nějakou rovnováhu,“ dodává Jan Kvaček, ředitel Nemocnice Na Bulovce.

„Zas bych si úplně nemyslel, že jsou tady jenom lidi, co pečují o nemocné s Covidem-19 a jenom ti si zaslouží odměny,“ souhlasí David Feltl, ředitel VFN v Praze.

Podle ředitelů nemocnic je každé rozhodnutí nespravedlivé a vždy je třeba najít kompromis.