Odsouzený Rath má zatím smůlu. Léčit z vězení mu nepovolili

Bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath svou lékařskou kvalifikaci zatím za mřížemi neuplatní. Redakci TN.cz to potvrdil jeho advokát Roman Jelínek. Ačkoli by Rath pomohl rád, tu možnost prý zatím nedostal.

Rath má ve věznici na starosti knihovnu. Své služby praktického lékaře měl nabízet už během první koronavirové vlny loni na jaře, i při svém nástupu do výkonu trestu. Zatím ale o jeho nasazení prý není zájem.

"On by se zapojil, ale zatím to není možné. Pan doktor o zapojení do vězeňské zdravotní péče požádal už při svém nástupu. Od té doby neustále probíhá jednání, jestli bude nebo nebude zapojen," řekl pro TN.cz Rathův advokát Roman Jelínek.

Podle zákona se vězni do boje proti pandemii a do poskytování lékařské péče zapojit mohou. Jedinou podmínkou je, že dotyčný nesmí být odsouzený za trestnou činnost související s jeho působením ve zdravotnictví. Nesmí mu tedy být soudem uložen zákaz činnosti. Rath by tedy pomáhat mohl.

Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová se sice odmítla vyjádřit ke konkrétnímu vězni, obecně se podle jejích slov ale prý s budoucím nasazením lékařů za mřížemi počítá. Od konce listopadu, kdy přesouvání odsouzených vězňů do první linie začalo, byl do programu zařazen jeden lékař.

"Plánujeme zařadit i další, kteří jsou způsobilí tuto činnost vykonávat. Nemůžu se vyjadřovat ke konkrétním vězněným osobám. Týká se to těch vězňů, kteří mají lékařské vzdělání a z rozhodnutí soudu nevyplývá, že mají přerušenou činnost," vysvětlila Kučerová.