Omezení setkávání lidí od pondělí je nezákonné, uvedl právník

Omezení setkávání na dva lidi je podle odborníka na zdravotní právo protizákonné. Řekl to v rozhovoru pro TV Nova, kterého se účastnil i ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Ten vyzývá hlavně k opatrnosti kvůli výskytu brazilské varinty koronaviru.

Ministr Arenberger v sobotu oznámil, že chce vládě v pondělí navrhnout omezení setkávání lidí na nejvýše dva. Důvodem je výskyt brazilské varianty koronaviru v České republice. Že jde ministr vědomě proti platnému zákonu, ho nechává v klidu.

"Musí naše mimořádné opatření respektovat do doby, než ho zruší soud. Už máme předžalobní výměr, který už máme v datové schránce, takže nějaký takový proces proběhne," řekl Arenberger v pátek na České televizi.



"Nové opatření je špatně právně i věcně. Pandemický zákon sice umožňuje omezit veřejné a soukromé akce, ale nikoliv rodinná či sousedská setkávání, k tomu by vláda potřebovala nouzový stav," zhodnotil právník a odborník na zdravotní právo Ondřej Dostál v rozhovoru pro TV Nova.



"Věcně nikdo neoprávnil vládu nebo ministra uzavírat nebo zakazovat ty činnosti, které jsou epidemicky zcela bezpečné, například společný sport ve stejné domácnosti. Je možno předpokládat, že budou soudní spory. Pokud lidé opatření poruší, tak namítnou, že sám ministr prohlásil opatření za protizákonná a budou se o pokuty soudit," dodal Dostál.

"Zřejmě nebudou protizákonná. Konzultoval jsem to včera ráno, ještě to předchozí mimořádné opatření, s kolegou Dostálem a dnes jsem v tom pokračoval ještě se šesti právníky," popsal ministr Arenberger v sobotních Televizních novinách na TV Nova.



Arenberger v reakci na Dostála uznal, že opatření je sporné. "Podle pandemického zákona pochopitelně můžeme udělat jen malou část omezení, ale zdravotnická služba má ještě další zákony, podle kterých se řada právníků vyjádřila, že je to naprosto v souladu se zákonem," prohlásil.

"Nezakazujeme činnosti, které jsou v privátním prostoru, to by bylo dokonce protiústavní. Na druhou stranu, každý pochopí, že ta epidemická situace se z neděle na pondělí výrazně nezlepšila, a tudíž musíme být velmi opatrní, abychom neudělali stejnou chybu jako před několika měsíci, aby se nám to znovu rozpadlo a děti jsme museli zahnat ze škol k počítačům," doplnil. Na celý rozhovor se můžete podívat pod titulkem článku.

Reakce opozice

Na návrh opatření už reagovala i opozice. "Nemůže normální ministr v demokratické zemi říkat, že bude dělat nařízení v rozporu s platnou legislativou," pronesl předseda lidovců Marian Jurečka.

"Nelze se veřejnosti divit, že má despekt k dodržování takových opatření, protože dokud nebude dodržovat zákony stát, jak to pak může vyžadovat po svých občanech?" položil řečnickou otázků pirátský poslanec Petr Třešňák.

Ministr se také omluvil sportovcům, doufá, že situace nebude trval déle než týden nebo dva. "Doufám, že poté se situace vylepší, že to nepřeženeme s tím rozvolněním, určitě následný krok bude sport," slíbil.



