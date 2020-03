ON-LINE: Česko potvrdilo 26 případů, v Itálii platí karanténa pro Lombardii a další provincie

Počet nakažených se v Česku zvýšil na šestadvacet. Ministerstvo zdravotnictví proto vydalo nová opatření i pro cizince, kteří se musí hlásit po příjezdu z Itálie do České republiky. Dále budou také kontroly na hranicích. Kvůli koronaviru zavádí omezení i Itálie, která uvalila na nejvíce postižené oblasti karanténu.

Dekret podepsal v neděli v noci italský premiér Giuseppe Conte. Opatření se týká Lombardie, Emilia Romagna, Piemontu, Marche a dalších provincií. Podle agentury ANSA se však nejedná o absolutní zákaz pohybu lidí do a na sever Itálie. Vlaky a letadla budou v provozu a do oblastí mohou jezdit lidé ze zdravotních a pracovních důvodů.

Někteří z nového návrhu byli zmatení a netušili, co je vlastně čeká. Nakonec dojde i k zastavení provozu kin, divadelních akcí nebo diskoték, kde se pohybuje větší množství lidí. "Nejpřísnější pravidla se budou vztahovat na celou Lombardii a poté na provincii Modena, Parma, Piacenza, Rimini a další. Zde budou do 3. dubna omezené pohyby s výjimkou možnosti návratu do svého domova," vysvětlil premiér.

On-line reportáž Šíření koronaviru Na jihovýchodě Číny se zřítil hotel, který sloužil jako karanténa pro nemocné pacienty. Čtyři lidé pád nepřežili, jeden člověk je v kritickém stavu a čtyři jsou vážně zranění. Z trosek se do šesté hodiny ráno podařilo dostat dvaačtyřicet lidí z jednasedmdesáti. Italský premiér Giuseppe Conte podepsal dekret, který zavádí karanténu pro Lombardii a dalších čtrnáct regionů. Omezení budou platit zatím do 3. dubna. Vyhlášení karantény na severu Itálie je zatím odloženo. Guvernéři Lombardie a Emilia Romagna požádali, aby bylo vyjasněno, jak bude opatření uplatňováno v praxi. Například jestli zákaz cestování znamená, že lidé nebudou moci odjet v pondělí do práce mimo region, třeba jen několik kilometrů za jeho hranice.

Opatření zavedla i Česká republika kvůli situaci v Itálii. Nově tak budou celníci, policisté a hasiči kontrolovat namátkou auta na hranicích a měřit teplotu. Dále také řidičům a pasažérům rozdávat informační letáky. Dalším opatřením je povinnost cizinců, s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR, hlásit se lékaři po příjezdu z Itálie.

Celkem se v Česku zvýšil počet nakažených na 26. Jedním z nových případů je také člověk, který se vrátil z amerického Bostonu. Mezi nemocnými je i manželský pár. Další dva lidé se vrátili z lyžařského zájezdu v Itálii.

Počet nakažených stoupl také ve světě, kde se nemoc potvrdila už u více než 106 tisíc lidí. Obětí koronaviru je už 3 600. V Číně ale počet nových případů opět klesl. Za čtyřiadvacet hodin lékaři nemoc objevili u pětyčtyřiceti lidí.

Podívejte se, kde budou prováděny namátkové kontroly na hranicích v Česku: