Cheb se bouří proti lockdownu a vzkazuje: "Vláda nás zradila!"

"Myšlenka je to sice krásná, ale v praxi jsou ta opatření neuhlídatelná," reaguje na čtvrteční vládní usnesení starosta Mariánských Lázní Martin Kalina, podle kterého by byly potřeba stovky policistů, aby bylo možné uhlídat veškeré příjezdové cesty z dotčených krajů. V obci Rotava na Sokolovsku se někteří obyvatelé staví proti plánovaným opatřením, navíc podle starosty Michala Červenky nemají v obci dostatek respirátorů.

"Já vůbec nevím, jak to ti lidé budou zvládat dodržovat," řekl Jindřich Zíval, starosta Lázní Kynžvart na Chebsku. Řada obyvatel se totiž podle tamních starostů už nevyzná v platných nařízeních, které místo, aby trvaly například dva týdny, trvají už několik měsíců.

Podle starosty Kynšperka nad Ohří Tomáše Svobody, přišla tato vládní opatření s křížkem po funuse. "Ten koronavirus má minimálně čtyři dny náskok. Ta opatření měla přijít daleko dřív," zároveň ale dodává, že respirátorů pro seniory má obce dostatek. Opatření měla přijít dřív i podle některých obyvatel Vrchlabí. “Ten problém tady byl už delší dobu a řešit se to mělo už dávno,“ řekla paní Ludmila z Vrchlabí.

“Moc tomu nerozumím a nelíbí se mi to. Myslím, že nám to moc nepomůže. Daleko více by pomohlo, kdyby se tady více testovalo, aby se včas zachytili pozitivní lidé bez příznaků, “ řekl starosta Aše Dalibor Blažek. Podle něj se také tamní obyvatelé staví k rozhodnutí vlády negativně a uzavření podle něj není cesta.

Anketa Souhlasíte s uzavřením okresů? Ano 42 67 hlasů Ne 58 92 hlasů Hlasovalo 159 lidí.

V Chebu je nálada obyvatel podobná jako v Aši. Občané a představitelé měst a obcí Chebska dokonce poslali otevřenou stížnost premiérovi Andreji Babišovi, jelikož se cítí být vládou zrazeni. “Očekávali jsme od pana ministra, že nám vyjde vstříc, nebo alespoň sdělí věcné argumenty. Místo toho jsme skrze média čelili bagatelizování věci a odmítání, že by situace v Chebu byla tak vážná. Skrze Váš pořad jsme se dočkali slov o nesmyslnosti naší výzvy, od ministra zdravotnictví pak pochybností, že informace rozviřuje jen jeden primář a tým odborníků to bude muset do Chebu přijet prověřit." Celou stížnost si můžete přečíst v tomto článku.

Podívejte se na reakci hejtmana Karlovarského kraje Petr Kulhánka na uzavření okresů: