Opatření proti covidu: Toto aktuálně platí, část nařízení se od soboty mění!

Vláda ve čtvrtek večer oznámila další zpřísnění opatření zavedených v Česku kvůli pandemii covidu-19. Jaká nařízení a opatření aktuálně platí a co se v nich mění od půlnoci z pátka na sobotu? Přečtěte si náš přehled.

Na začátek se sluší uvést, že v podstatě všechna opatření, omezení a nařízení platí do 14. února, bez ohledu na případné zpřísnění. Do tohoto data totiž aktuálně po schválení Sněmovnou trvá nouzový stav v Česku. Je vysoce pravděpodobné, že vláda opět požádá o jeho prodloužení.

Omezení volného pohybu:

Volný pohyb v Česku je omezený jak v noci, tak ve dne. Noční zákaz vycházení platí od 21 hodin do páté ráno. Výjimku z nařízení mají cesty do a ze zaměstnání, zpět domů, venčení psů (ale jen do 500 metrů od bydliště) nebo účast na povolených hromadných akcích. Lidé také mohou absolvovat neodkladné cesty, "jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů."

Vláda ovšem zakazuje volný pohyb v Česku i během dne, řada lidí ale nejspíš o nařízení vůbec neví, protože obsahuje dlouhý seznam výjimek. Lidé totiž můžou cestovat do práce, za rodinou, na nákupy, k lékaři, na úřady do přírody, za vzděláním nebo do zahraničí.

Toto nařízení se od soboty mírně zpřísní. V bodu, který povoluje lidem jezdit a pobývat ve vlastních rekreačních objektech, přibude dovětek, že v nich smějí pobývat pouze členové jedné domácnosti.

Zákaz a omezení návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Aktuálně jsou návštěvy ve zdravotnických zařízeních, která poskytují akutní lůžkovou péči, omezené. Lidé mohou za blízkými třeba po úrazu zajít, pokud mají minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 a dodrží další opatření.

Připomeňte si nová zpřísnění v reportáži TV Nova:

Podobně jsou omezené návštěvy tam, kde se o pacienty starají dlouhodobě a v zařízeních sociálních služeb, například v domovech pro seniory. S tím rozdílem, že je navíc potřeba mít negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin nebo doklad, že návštěvník covid-19 v uplynulých 90 dnech prodělal. I tak je povinný respirátor.

Od páteční půlnoci vláda nově zakazuje návštěvy u akutních lůžek. I toto zpřísnění ovšem má výjimky - nadále je za splnění jasných podmínek možná přítomnost otce dítěte (či partnera rodičky) u porodu, možné je také navštěvovat například hospitalizované děti nebo pacienty v posledním stádiu neléčitelné nemoci.

Maloobchod a služby, ubytování, skiareály

Nadále také platí, že smějí být otevřené jen některé obchody a služby. Vláda nedávno na seznam provozoven, které smějí fungovat, přidala papírnictví a obchody s dětským oblečením a obuví, přibyly také jesle pro nejmenší. Naopak nadále zavřená zůstávají například kadeřnictví, plavecké bazény a další sportoviště. Restaurace smějí fungovat jen přes výdejová okénka. S výjimkou jsou povolené některé trhy, například farmářské. Vleky smějí vozit například běžkaře a turisty, hotely ubytovávat lidi na služebních cestách a také "osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa."

V těchto nařízeních se od páteční půlnoci několik věcí mění. Nově přišly o výjimku farmářské trhy, vleky a lanovky nově mohou sloužit pouze k převozu zásob nebo "pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby." Veřejnost tak z přepravy úplně vypadla. Zpřísňuje se i ubytování v hotelech či penzionech.

Zůstávají i nadále otevřené pro podnikatele či lidi na služebních cestách, ti ovšem nově musejí vše písemně doložit. Hoteliéři musejí tato potvrzení vyžadovat a uchovávat do doby, dokud host opět neodjede pryč.

Další opatření a nařízení

Beze změn zůstává v platnosti nařízení o nošení roušek na veřejnosti, zákaz pití alkoholu na veřejnosti nebo zákaz prodeje a poskytování služeb ve státní svátky (s výjimkami). Do škol smějí nadále chodit jen prvňáci a druháci. Kompletní přehled nařízení, zákazů a omezení včetně výčtu výjimek najdete na stránkách Úřadu vlády ZDE.

Pusťte si celou tiskovou konferenci po čtvrteční schůzi vlády: