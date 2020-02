Opozice má o ombudsmanovi jasno. Rozhodne se mezi třemi muži

Senát na pozici ombudsmana navrhl dva kandidáty - vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandra Schorma a advokáta Jana Matyse. Prezident Miloš Zeman doporučil někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka.

"Podle mě je to ocenění mé práce a ponechám to zcela na poslancích, jak se rozhodnou," prohlásil Křeček. "Ti, kdo mě podpořili, byli z mé profesní dráhy a lidských postojů přesvědčeni o tom, že vím, co práva a svobody lidí znamenají," řekl Schorm. Poslední kandidát na naši SMS zprávu nereagoval.

Koaliční partneři se zatím na jménu neshodli, opoziční ODS už má ale jasno. "My jsme se na klubu domluvili, že budeme volit pana Matyse. Z těch tří kandidátů nejlépe splňuje naši představu o tom, jak má ombudsman fungovat," sdělil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Také Piráti a TOP 09 mají mezi adepty jasného favorita. "Poslanecký klub se shodl na tom, že podpoříme Víta Alexandra Schorma," uvedl za Piráty poslanec Lukáš Černohorský. "Po debatě na klubu vyplynulo, že naprostá většina poslanců TOP 09 bude podporovat pana Víta Alexandra Schorma," přidala se předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Naopak komunisté ani sociální demokraté stále nevědí, pro koho zvednou ruku. "Klub posoudil nominaci a neshodli jsme se na žádném jménu," potvrdil poslanec KSČM Jiří Dolejš. "Musím říct, že my jsme nepřijali žádné jednotné stanovisko," dodal šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Ani lidovci se neshodli, vědí ovšem, koho volit nebudou. "My máme v této otázce volné hlasování, ale nikdo neavizoval, že by chtěl podpořit pana Křečka," informoval předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Někteří kandidáti na ombudsmana se přišli představit na schůzi klubů, například sociální demokraté si vyslechli všechny. ANO se spokojilo se dvěma z nich. "Pana Křečka jsme nezvali, protože toho známe, a dohodli jsme se, že máme volné hlasování a každý z našich poslanců bude hlasovat podle svého vědomí a svědomí," vysvětlil šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Poslanci by chtěli volbu ukončit tento týden. V případě, že by bylo první kolo neúspěšné, chtějí ve volbě pokračovat ještě tentýž den.