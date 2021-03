Opozice si klade podmínky pro delší stav nouze. PŘEHLED, co chce změnit

Vládě se nejspíš podaří prosadit pokračování nouzového stavu po 28. březnu. Zvednout ruku ve Sněmovně se chystají komunisté, Starostové to nevylučují a Piráti zvažují. Mají ale řadu podmínek, co by se v případě jejich souhlasu mělo změnit. Týkají se zejména škol a uzávěry okresů.

Po středečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) byl postoj opozice k delšímu stavu nouze jasně odmítavý. O den později přišel obrat. Podporu žádosti vlády na pátečním jednání Poslanecké sněmovny si ale strany podmiňují změnami v opatřeních. A dobou trvání, pro celých 30 dní pravděpodobně budou hlasovat pouze vládní poslanci.

Kabinet se má především zasadit o co nejrychlejší návrat žáků do školních lavic. "Prvořadým úkolem je vrátit děti do škol. Navrhli jsme, aby se tak postupně stalo od 12. dubna. Po dnešním jednání s Robertem Plagou si myslím, že ministerstvo je schopno tento cíl realizovat. Věřím, že vláda udělá vše, aby se tak stalo," prohlásil předseda ODS Petr Fiala.

CO CHCE PO VLÁDĚ OPOZICE PŘEHLEDNĚ:

- co nejrychlejší návrat co největšího množství žáků do škol, podrobný plán už ministr Plaga (za ANO) opozici představil ve čtvrtek



- posílení očkovací kampaně

- větší zapojení státu do testování ve firmách



- rozvolnění uzávěry okresů, možnost jet do vlastní nemovitosti

- konec nesmyslných opatření, jako jsou roušky venku o samotě

Koalice SPOLU, kterou občanští demokraté tvoří s TOP 09 a KDU-ČSL, ještě neřekla, jestli je ochotná přistoupit na protažení nouzového stavu jen o 14 dní. Zatím tak platí, že měsíc je pro ni nepřijatelný. Podporu dvoutýdenního prodloužení nevyloučil Petr Gazdík, místopředseda hnutí STAN. "Ještě se o tom radíme s našimi hejtmany, ti se kloní k té možnosti 14 dnů," uvedl.

Starostové chtějí, aby vláda lidem umožnila volně cestovat do vlastních nemovitostí a rozvolnila tak přísnou okresní uzávěru, představila podrobnou očkovací strategii a zapracovala na logistice testování ve firmách. Podobně na tom jsou i Piráti.

Školy na prvním místě i pro komunisty

"Pro nás je naprostou prioritou racionalizace opatření, zachovat a posílit ta, která fungují, a naopak zrušit ta nelogická. Za nás je to třeba povinnost nosit roušky v zastavěné oblasti, kde nikoho nepotkáváte," řekl pirátský předseda Ivan Bartoš.

K podpoře nouzového stavu ve čtvrtek poslance KSČM vyzvalo stranické vedení. Předseda Vojtěch Filip přitom prodloužení původně odmítal. Stejně jako ostatním stranám jde komunistům především o školy. Jestli strana bude hlasovat pro celý měsíc, anebo jen dva týdny, se ještě nerozhodlo.

"Zítra (v pátek) se sejde poslanecký klub a zaujme stanovisko. Zatím to nejde přesně říct, jsou tam podmínky, za kterých s tím máme souhlasit. Tou hlavní je návrat dětí do škol," řekl Filip. Podle místopředsedy poslaneckého klubu Pavla Kováčika se ale komunisté kloní spíš ke 14 dnům.

Nic se nezměnilo na postoji SPD, hnutí nepodpoří žádnou variantu pokračování stavu nouze. Podle jeho předsedy Tomia Okamury plošná opatření a lockdown nefungují.

