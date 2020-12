Orgií v Bruselu se měl zúčastnit i český politik. Uvádí to belgický portál

V neděli rezignoval maďarský europoslanec József Szájer, který své rozhodnutí vysvětloval tak, že politika už byla pro něj "velkou duševní zátěží." Poté, co však belgická média informovala o jeho účasti na akci, ze které se pokusil před policisty uprchnout oknem, se veřejnosti omluvil za "osobní selhání.“

"Je mi líto, že jsem porušil pravidla shromažďování, bylo to z mé strany nezodpovědné. Přijmu sankce, které s tím souvisí," řekl Szájer.



Není však jasné, o jaké informace se v případě tvrzení o účasti českého politika portál opírá. Bližší podrobnosti totiž nejsou uvedené. Na zprávu RTL upozornil portál Echo24.



Europoslanec Jósef Szájer je jedním ze zakladatelů strany Fidesz premiéra Viktora Orbána. Právě tato strana se prohlašuje zejména za obránce tradičních křesťanských hodnot. Podle maďarské krajní pravice se stal Szájer obětí německých tajných služeb, které chtějí rozbít maďarsko-polskou válku o nezávislost v Bruselu.



Organizátor David Manzheley to však odmítl. "Spekuluje se, že vliv na to, co se stalo minulý pátek, mohla mít nějaká tajná služba. Ale to není v souladu s realitou. Nemám žádné vazby na tajnou službu,“ řekl organizátor.

