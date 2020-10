Ošetřovné bude vyšší a na delší dobu, kývli poslanci. KALKULAČKA

Rodiče budou mít po celou dobu uzavření škol kvůli pandemii koronaviru, nebo nařízené karanténě dítěte nárok čerpat ošetřovné. To má být zároveň také vyšší. Dávka má činit 70 % vyměřovacího základu. Ve středu schválila návrh Sněmovna.

Nárok na ošetřovné budou mít lidé při péči o děti do deseti let. Navíc oproti původnímu vládnímu návrh poslanci kývli také na zvýšení ošetřovného z 60 na 70 %. Zvýšení prosadil šéf KDU-ČSL Marian Jurečka a podpořila ho také ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).



Nejnižší částka by tak podle schváleného návrhu měla činit 400 korun denně. "Stejně jako v jarních měsících tohoto roku je i nyní potřeba zajistit, aby rodiče dětí, na které mimořádná opatření při epidemii spočívající v uzavření školských zařízení dopadnou, nezůstali při péči o menší děti po dobu platnosti opatření bez finančních prostředků,“ řekla ve Sněmovně Schillerová.

V tuto chvíli se ošetřovné vyplácí po devět dnů na děti do deseti let a činí 60 % vyměřovacího základu. Samoživitelé a samoživitelky mohou dávky pobírat až 16 dnů.

Spočítejte si na kalkulačce, o kolik budete brát více po zvýšení ošetřovného na 70 %:



Nárok na ošetřovné budou mít také lidé, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti, nebo o provedení práce s nemocenským pojištěním. Je však důležité upozornit, že podpora se nebude vyplácet po dobu prázdnin, nebo ředitelského volna.



Výsledky jednání poslanců podpořila také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která je v současné době v karanténě. "Krizové ošetřovné 70 % a to i pro dohodáře po celou dobu mimořádných opatření! Rodiče, kteří nemohou kvůli delší péči o dítě do práce, musí mít z čeho žít. Pro nízkopříjmové rodiče bude minimum 400 korun na den. Nemůžu připustit, aby se rodiny propadly do dluhové pasti a exekucí,“ napsala Maláčová na svůj twitter.



Základem pro výpočet je průměrný denní příjem za rozhodné období. Například u hrubé mzdy 25 tisíc korun měsíčně dosahuje denní dávka 518 korun v případě, že by péče trvala devět dnů, u hrubé mzdy 45 tisíc zase 866 korun.

