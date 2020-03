Ošetřovné na malé děti mají dostat jen někteří. Je to nefér, zuří Maláčová

Kvůli uzavření škol a školek zůstávají mnozí rodiče doma s dětmi. Přestože jim vláda zajistila nárok na ošetřovné, aby neupadli do finanční tísně, neplatí pro všechny stejné podmínky. Podle návrhu ministra obchodu a průmyslu Karla Havlíčka nedostanou OSVČ ošetřovné na předškolní děti. Proti tomu brojí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Spory o ošetřovné nekončí - finální podoba náhrady mzdy pro rodiče, kteří musí kvůli koronaviru zůstat doma s dětmi, ještě stále není hotová a vedou se kolem ní rozsáhlé diskuze. Ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s ministrem Karlem Havlíčkem (ANO) informovalo, že nově budou mít nárok na finanční příspěvek i živnostníci.

"Dostanou příspěvek ve výši 424 korun za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců," uvedlo ministerstvo. Havlíčkův návrh však napadla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Jedná se totiž skutečně pouze o obdobu - živnostníci by totiž neměli nárok na příspěvek na malé děti.

"To myslí ministerstvo průmyslu a obchodu vážně, že ošetřovné pro OSVČ bude pouze pro děti od 6 do 13 let? Copak živnostníci nemají menší děti nebo nepečují o blízkého s hendikepem? Tohle se mi opravdu nelíbí," napsala Maláčová na sociálních sítích.

"Požádám ministra Havlíčka, aby nad svým okleštěným návrhem ještě zapřemýšlel. Když to jde pro zaměstnance, mělo by to jít i pro OSVČ," dodala.

Připomínky k ošetřovnému má i opozice. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v úterý ve Sněmovně navrhne, aby se výše ošetřovného pro zaměstnance zvýšila ze stávajících 60 procent základu mzdy na 80 procent. "Musíme být solidární k lidem, pro které se stane ošetřovné jedinou formou jejich mzdy," uvedla Pekarová Adamová.

"Návrh předkládáme také vzhledem k tomu, že je velmi složité odhadnout, jak dlouho mimořádná opatření potrvají. Lidé současný stav nezpůsobili sami, tudíž bychom jim měli být maximálně nápomocni, aby jej důstojně překonali. Nemůžeme dopustit, aby tolika rodinám hrozila finanční tíseň a chudoba," vysvětluje Pekarová Adamová.

Aktuálně tedy zaměstnanci pobírají v rámci ošetřovného 60 procent denního vyměřovacího základu. Nárok na něj mají rodiče s dětmi do 13 let a také lidé, kteří pečují o hendikepované pacienty. Zákonem stanovený nárok činí devět dnů (pro samoživitele 16 dnů), Česká správa sociálního zabezpečení však bude ošetřovné vyplácet i po skončení této lhůty, a to po celou dobu trvání mimořádných opatření, kdy budou uzavřené školy.

Prozatím stále platí, že se rodiče mohou doma s dětmi vystřídat pouze jednou. Ministerstvo práce a sociálních věcí však uvedlo, že se to zřejmě změní. "Pokud budou mimořádná opatření platit například dva měsíce, tak není možné, aby se rodiče mohli vystřídat pouze jednou," řekla pro TN.cz mluvčí resortu Lenka Šnajdrová.

Finanční podporu pro OSVČ řeší ministerstvo průmyslu a obchodu - denní příspěvek 424 korun bude vyplácet na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu. "Připravuje další finanční podporu i jiné formy pomoci pro celý segment OSVČ," uvedlo ministerstvo. Detaily by mělo zveřejnit tento týden.

Pražské nemocnice Motol a Vinohrady se připravují na vážné případy pacientů s koronavirem. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: