Osud skiareálů je nejistý! Děláme vše pro otevření, tvrdí ministr Havlíček

Zanedlouho začnou v Česku jarní prázdniny, na pořádnou lyžovačku na horách to však zatím nevypadá. Skiareály stále zůstávají zavřené a není jasné, zda se otevřou. O jejich osudu bude ve středu jednat vláda, které má ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) představit přísnější návrh pro spuštění lyžařských vleků.

Zda si v nejbližší době na horách zalyžujeme, zatím nikdo neví. Vláda totiž nedospěla k rozhodnutí o otevření skiareálů a spuštění lyžařských vleků. Právě tato problematika bude mimo jiné ve středu předmětem jejího jednání.



Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) má představit přísnější návrh opatření, za kterých by bylo možné skiareály otevřít. "Přišli jsme s návrhem, který měl blízko k rakouskému modelu. Lidé by museli například dodržovat rozestupy a nosit respirátory. To však nestačilo,“ popsal ve Snídani s Novou ministr Karel Havlíček.



Hodlá proto kabinetu navrhnout přísnější restrikce, které by spočívaly zejména v omezení počtu lidí na lanovkách. "Na čtyřsedačce budou moci sedět maximálně dva lidé, s výjimkou rodiny. Podstata je v tom, aby byla kapacita vleků a lanovek snížená na polovinu,“ doplnil Havlíček.



Ministr usiluje o to, aby návrh prošel a lyžařská střediska mohla otevřít. "Jsme v situaci, kdy se neplní restrikce tak, jak se očekávalo. Přestože je vše uzavřené, lidé na hory jezdí a sáňkují. Nemají ani roušky a je to zcela neřízené,“ míní ministr.



Právě proto je podle Havlíčka potřeba, aby se dané areály za určitých přísných podmínek otevřely a mohlo se vše regulovat. "Policisté a příslušné úřady nyní provádí jednotlivé kontroly, zda se opatření dodržují. Ty budou i nadále pokračovat,“ uzavřel Havlíček.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by se však lyžařská střediska otevírat neměla. Čísla se totiž nelepší tak, aby bylo možné restrikce uvolnit.