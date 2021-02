Otevření obchodů v pondělí je o krok blíž! Platit mají přísná pravidla

Otevření obchodů je o krok blíž realitě. S návrhem ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) souhlasila Rada vlády pro zdravotní rizika. Obchody by mohly otevřít už v pondělí 22. února. Lidé budou ale muset dodržovat přísná pravidla. Jinak hrozí odložení návratu dětí do škol.

S návrhem na postupné uvolnění přišel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Otevírání obchodů by mohlo začít už 22. února.

S návrhem v úterý souhlasila i rada pro zdravotní rizika, která má ale podmínku týkající se nošení respirátorů.

"Po dohodě na Radě vlády pro zdravotní rizika je návrh přijatelný, a to za předpokladu, že personál obchodů bude povinně používat respirátory na bázi FFP2, do osvěty zapojíme rovněž obchodní centra," oznámil v úterý ministr Havlíček.

Podle zdrojů TV Nova s návrhem souhlasí také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Lidé ale budou muset dodržovat přísná pravidla. Pokud by se tak nedělo, tak by to mohlo ovlivnit termín návratu dětí do škol.

Ministr Havlíček o návrhu v pondělí jednal také s předsedou Asociace krajů a jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (ODS). Na schůzce se shodli, že je čas na pozvolné rozvolňování.

Podmínkou je, že se zásadně nezhorší pandemická situace. "Je to pouze naše dohoda, učiním návrh a s ním půjdu na vládu," řekl Havlíček.

Měla by platit přísná opatření jako rozestupy, hygienická pravidla, dezinfekce, nošení roušek a respirátorů. Podmínky budou podle Havlíčka upřesněné v následujících dnech.

