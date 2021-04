Otevřou za týden další školy a obchody? Vláda jedná o změnách

Vláda Andreje Babiše (ANO) se v pondělí odpoledne sešla k pravidelnému jednání. Na programu by měla mít uvolnění dalších protikoronavirových opatření, ale i události týkající se výbuchu ve Vrběticích. Jednání vlády začalo ve 14:00. Tisková konference je naplánovaná na 16:30. Sledovat ji můžete živě v tomto článku.

Česká vláda má v pondělí důležité jednání. Zabývá se mimo jiné aktuální koronavirovou situací, která se v posledních dnech zlepšuje.

Vývoj pandemie nezhoršily Velikonoce a negativně se zatím neprojevilo ani rozvolnění v pondělí 12. dubna. Ve hře je tak další uvolnění přísných opatření. Ministerstvo zdravotnictví v minulosti mluvilo o tom, že další rozvolnění může přijít nejdříve po 14 dnech.

To by znamenalo, že další uvolnění může nastat v pondělí 26. dubna. V pondělí ráno se kvůli tomu sešla rada vlády pro zdravotní rizika. "Jednala o návratu dětí do škol, rychlosti očkování a otevření registrace pro další věkové skupiny. Velkým tématem byl návrat studentů praktické výuky a dětí v mateřských školách," uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) minulý týden řekl, že by mohly otevřít i některé služby. Mezi prvními zmínil kadeřnictví a psí salóny. Ve hře je ovšem varianta, že by si lidé před návštěvou kadeřnictví museli udělat test na koronavirus.

Vláda se bude také zabývat událostmi kolem výbuchu ve Vrběticích v roce 2014. Premiér Andrej Babiš a ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu oznámili, že za výbuchem stáli Rusové.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) také uvedla, že vláda schválila přesun pěti miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany. "Právě jsme rozpočtovým opatřením převedli z vládní rozpočtové rezervy pět miliard korun do kapitoly ministerstva obrany," uvedla Schillerová.

Šlo o zbytek peněz, které vláda ministerstvu obrany odebrala při schvalování rozpočtu. Snížit rozpočet úřadu ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) o 10 miliard požadovali komunisté. Bez přesunu peněz KSČM odmítala rozpočet na rok 2021 podpořit. První půlku peněz vláda obraně vrátila již na začátku roku.

Velké rozvolnění minulý týden nastalo ve Velké Británii, která patří mezi nejvíce proočkované země světa. Podívejte se, jak si tam lidé rozvolnění užívají:

