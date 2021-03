Pacienti nám umírají, už nemůžeme. Sestra volá po výjimce z lockdownu

Rok boje s koronavirem už doléhá i na psychiku zdravotníků. Vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) liberecké nemocnice by chtěla, aby si mohla zajet odpočinout na chatu. Současný tvrdý lockdown jí to ale neumožňuje, chodí tak pouze do práce a zpátky domů. A připojují se k ní i další kolegové. Vadí jim třeba i to, že dovolená je pro ně během dlouhé epidemie nemyslitelná.

Od vypuknutí koronavirové epidemie v Česku uplynul už rok. Zdravotníci se za celou dobu téměř nezastavili. Svízelnou situaci jim ještě víc komplikuje tvrdý lockdown, který začal tento týden.

Pro lékaře nebo zdravotní sestry z něj neplatí žádné výjimky, přestože už je většina z nich naočkovaná. "Jsme vyčerpaní. Ale nechci, aby to působilo, že se litujeme. Přes polovinu pacientů nám tady zemře, je to pro nás stresující. Nevíme, kdy to skončí, je to pořád dokola. A nějaký ventil, že by si člověk odpočinul, to nejde. A teď v době lockdownu chodíme jen z práce domů a zpátky," řekla televizi Nova vrchní sestra ARO liberecké nemocnice Hana Šimonová.

Žena, která už rok stojí v první linii a světlo na konci tunelu se před ní stále vzdaluje, by byla ráda, kdyby aspoň mohla odjet na chalupu. "Byla bych tam sama. Nikoho nenakazím, jsme očkovaní. Zdravotníkům by určitě pomohlo, kdyby mohli jít někam relaxovat a nemuseli chodit jenom z práce domů," pokračovala.

Anketa Měli by zdravotníci dostat výjimku z lockdownu? Ano, jsou očkovaní a rozhodně si to zaslouží 87 999 hlasů Ne, přísná pravidla musejí platit pro všechny 13 149 hlasů Hlasovalo 1148 lidí.

Přísný lockdown, který začal 1. března, ale neumožňuje opustit okres za účelem pobytu na chatě nebo chalupě. A většina lidí svoje rekreační sídlo nemá ve stejném okresu, kde bydlí trvale. "Na cesty na chatu mimo okres se nevztahuje žádná z výjimek krizového opatření," uvádí ministerstvo vnitra.

Pokud chtěl někdo trávit období tvrdých opatření na venkově, musel tam odjet nejpozději v den účinnosti nových omezení. Ta mají sice skončit koncem března, už se však proslýchá, že bude nutné jejich platnost prodloužit.

Všudypřítomná smrt

Zdravotníkům na psychice přitom určitě nepřidá, že situace v nemocnicích se stále zhoršuje. Už několik jich muselo vyhlásit stav hromadného postižení osob, pro covidové pacienty už v řadě z nich nejsou lůžka. Vláda v pátek aktivovala zahraniční pomoc, o nejméně desítky nemocných se postarají v Německu, Švýcarsku a Polsku.

"Máme tady dalších 140 pacientů, jejich stav se zhorší, ale k dispozici jsou pouze dvě lůžka. Takže se sem ten pacient dá, do večera se zhorší natolik, že je potřeba ho napojit na dýchací přístroj a třeba za dva dny umírá. A takhle se to opakuje, je to opravdu velmi vyčerpávající," popsala Šimonová stav v liberecké nemocnici.

"Skutečně by nám pomohlo, kdybychom mohli odjet na svou chalupu, když jsme očkovaní. Navíc máme děti na distanční výuce, takže nás stresuje prostředí nejenom v nemocnici, ale i doma. My tu energii necháváme tady a pak je nám líto, že nemůžeme nějak adekvátně se věnovat svým dětem," uzavřela s nadějí, že by mohla vláda její apel vyslyšet.

Dovolená je nemyslitelná

Šimonová není zdaleka jedinou zdravotnicí, které už docházejí síly. "Sám za dobu, co s tím bojujeme, neznám skoro nic jiného než cestu do práce a domů. Maximálně ještě do obchodu. Lidé si totiž vůbec neuvědomují, že práce ve zdravotnictví v této době je opravdu náročná. My nemůžeme pracovat na home office. Musíme do té práce osobně docházet. Jsme celý den navlečení od hlavy až k patě v ochranných pomůckách, které nám tu práci jenom ztěžují," napsal na twitteru zdravotník, jenž se rozhodl zůstat v anonymitě.

"A vzít si dovolenou? To nesmíte. Zdravotníci musí chodit do práce neustále. Jet někam do zahraničí si odpočinout? To je v dnešní době prý hyenismus a neetické. Máme toho plné zuby, ale stále se snažíme dělat svojí práci, jak nejlépe umíme," doplnil.

Když vláda minulý týden lockdown vyhlašovala, o možných úlevách z opatření pro unavené zdravotníky nikdo nemluvil. A ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na dotaz televize Nova, zda není v plánu jim vyhovět a pustit je na chaty či chalupy, doposud nereagoval.