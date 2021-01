PES opět klesl! Ve 4. stupni je už čtyři dny, Blatný ale rozvolňovat nechce

Hodnota protiepidemického systému se v neděli opět snížila a je nyní na čísle 70, což odpovídá stupni čtyři v tabulce PES. Děti by se tak teoreticky mohly příští týden vrátit do škol. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale řekl, že se žádné rozvolnění nechystá.

PES klesá již několik dní v řadě. V sobotu 9. ledna měl hodnotu 89 a od té doby stále klesá. V neděli se dostal na číslo 70.



Česko je nyní v nejhorším, pátém, stupni. Hranice pro stupeň čtyři je hodnota 75, na kterou PES dosáhl ve čtvrtek 14. ledna. Pro přechod do nižšího stupně je potřeba, aby byly hodnoty PES na nižší úrovni minimálně sedm dní.

Podle této logiky by se v České republice mohli již příští týden do škol vrátit žáci prvního stupně základních škol a žáci druhých stupňů by se ve škole střídali po týdnu. Posunul by se také zákaz vycházení, lidé by se nově mohli venku pohybovat až do 23 hodin.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nicméně v pátek řekl, že se nic podobného nechystá. "Teď je potřeba vyprázdnit nemocnice," vysvětlil Blatný. Velký tlak na zdravotní zařízení bude podle ministra trvat ještě zhruba týden.



Ministerstvo zdravotnictví ale už připravuje drobnou změnu v tabulce PES. Změny v systému se dotknou i seznamu nezbytných věcí, které se mohou prodávat v kamenných obchodech. Lidem hodně vadí například to, že nemůžou dětem koupit věci do školy, oblečení na zimu nebo boty.

Blatný už slíbil, že prodej některých z těchto věcí povolí. " Například papírnické výrobky tam pravděpodobně budou zahrnuty, je to potřeba kvůli dětem do škol," uvedl šéf resortu.



Ministerstvo zdravotnictví by mělo seznam dokončit počátkem příštího týdne.

