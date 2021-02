Pět hejtmanů a Hřib vyhlásí stav nebezpečí. Umožní zavádět opatření

Poslanecká sněmovna jedná o nouzovém stavu, vláda nemá podporu pro jeho další prodloužení. Po 14. únoru by tak přestala platit některá opatření proti šíření koronaviru. Pět hejtmanů a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) oznámili, že v takovém případě vyhlásí stav nebezpečí.

Stav nebezpečí by bez celostátního nouzového stavu umožnil přijímat opatření na krajské úrovni. "Jako hejtmani připravujeme vyhlášení stavu nebezpečí na území zmiňovaných krajů pro případ neprodloužení nouzového stavu po 14. únoru 2021," napsali hejtmani a pražský primátor.

Pod vzkazem jsou podepsaní Petr Kulhánek (KOA) z Karlovarského kraje, Martin Netolický (ČSSD) z Pardubického kraje, Martin Půta (za SLK), hejtman Libereckého kraje, Petra Pecková (za STAN) ze Středočeského kraje, Josef Suchánek (STAN) z Olomouckého kraje a Zdeněk Hřib (Piráti), primátor Prahy.

Vyhlášení stavu nebezpečí doporučí i vedení ostatních krajů. "Tento nástroj krizového řízení je slabší právní oporou pro zavádění krizových opatření, než je nouzový stav. Je to ale příležitost k posouzení smysluplnosti dosavadních opatření," uvedli.

Hejtmani a Hřib vyzvali vládu, aby v případě neprosloužení nouzového stavu zajistila prodloužení pomoci armády nemocnicím. Od ministerstva zdravotnictví chtějí dopředu vědět, jaká opatření, která jsou v jeho kompetenci i bez nouzového stavu, od pondělí 15. února zavede.

"Rádi bychom také upozornili na fakt, že pro podnikatele a živnostníky, jejichž podnikání je doposud omezeno na základě rozhodnutí vlády o nouzovém stavu, toto omezení skončí. V případě nemoci nebudou již mít nárok na poskytování finančních kompenzací, které jim za nouzového stavu doposud příslušely," stojí v oznámení.

Spolu s nouzovým stavem by skončilo i uzavření obchodů, služeb nebo škol. Platit by přestal i zákaz nočního vycházení a omezení pohybu. Povinné by naopak nadále bylo třeba nošení roušek.

Podívejte se na reportáž TV Nova o možném konci nouzového stavu: