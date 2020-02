Pětice Čechů po příletu z Číny skončí v karanténě. Tohle s nimi bude dál!

Už v sobotu se vrátí z Číny do Česka pět českých občanů, kteří požádali o evakuaci. Do Prahy je z Bruselu přepraví vojenský speciál. Pak budou hned převezeni do pražské Nemocnice Na Bulovce, kde stráví 14 dní v karanténě. Několik Čechů ale v Číně stále zůstává. České firmy momentálně ruší svým zaměstnancům zahraniční cesty a těm, kteří se z nich vracejí, nařizují karanténu.

Pětice českých občanů, která požádala o evakuaci z Číny, se dopraví do Česka ve spolupráci s Francií. "Předpokládám, že v neděli večer dorazí do Prahy a následně k Bulovce. Budou převezeni speciálním vozem do Bulovky a měli by být 14 dní v karanténě," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Na palubě letounu, který Čechy z Bruselu dopraví do Prahy, budou platit přísná hygienická opatření. Lékaři budou ve speciálních ochranných oblecích a pětice Čechů poletí s rouškami. Po přistání na ně bude přímo u letadla čekat sanitka.

Na Bulovce na ně už čekají dva pokoje, které nemocnice vyhradila pro vysoce nebezpečné nákazy. Vypadají stejně jako každý jiný. Jediným rozdílem je speciální ventilační jednotka. "Existuje tady ventilace nahoře na stropě. Vsává vzduch dovnitř a odvádí ho pryč," vysvětluje lékařka infekční kliniky Kristýna Hermanová.

Uniformou infekčního oddělení je voděodolný plášť, čepice, respirační ústenka, štít a rukavice. "Kdykoliv od toho pacienta odcházíte, musíte si to sundat. Kdykoliv k němu jdete, i když se chce na něco zeptat, musíte si to opět obléct," dodala.

Testy na koronavirus u nich prý zatím neproběhnou. "Budou testováni, pouze pokud se u nich začnou projevovat symptomy onemocnění. Velmi pravděpodobně to bude tak, že budou 14 dní pozorováni a potom budou propuštěni," informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Letadlo s Čechy přistane na vojenském letišti v pražských Kbelích. "Až je sanitka převeze na Bulovku, bude muset projít kompletní desinfekcí," dodal Vojtěch. Stejně tak i vojenské letadlo.

Pokud se pokoje, které mají šest lůžek, naplní, je možné pro další případné pacienty využít bioboxy, které stojí hned vedle. Ty jsou kvůli vysoké míře izolace určené například pro pacienty s ebolou.

Čechů, kteří by se rádi vrátili domů, v Číně ještě několik zůstává. Jedna z rodin se včera chtěla dostat ze země pryč, ale čínské úřady ji nepustily do letadla, kvůli chybějícímu vízu pro teprve dvouměsíční holčičku. Její příběh si můžete přečíst ZDE.

Ministerstvo zahraničí s Čechy pobývajícími v Číně komunikuje a poskytuje jim konzulární pomoc. V případě potřeby jim prý zajistí přepravu do České republiky. "Jsme připraveni jim vyslat nějaký speciál, takže to monitorujeme. Zatím to řešíme ve spolupráci s jinými zeměmi," řekl Babiš.

Čechy pracující v Číně posílají domů i někteří zaměstnavatelé. Firmy ruší nebo přesouvají služební cesty a zaměstnancům, kteří se z cest vracejí, nařizují karanténu. "Všem našim českým zaměstnancům, kteří žijí a pracují v Číně, jsme nabídli, aby na náklady firmy poslali své rodiny z Číny domů a většina toho už využila," sdělil mluvčí společnosti Home Credit Milan Tománek.

"V tuto chvíli nemá firma ŠKODA žádného zaměstnance vyslaného na pracovní cestu do Čínské lidové republiky. Služební cesty do Číny jsou posunuty. Toto rozhodnutí bude platit do odvolání," informoval mluvčí Škoda Auto Tomáš Kotera. "Zaměstnanci, kteří se vrací ze služební cesty z Číny, nastupují na karanténu," uvedla mluvčí společnosti Siemens Mariana Kellerová.

Zájezdy do Číny ruší z velké části i většina cestovních kanceláří.