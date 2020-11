Blatný zastavil vývoj české vakcíny. Dozvěděli jsme se to z médií, říká lékař

Vývoj vakcíny se v České republice zastavil po první fázi, tedy po laboratorním vývoji. Rozhodl tak nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "My jsme se to dozvěděli teprve včera a prostřednictvím médií. Musím přiznat, že styl toho oznámení byl opravdu neočekávaný,“ uvedl Petráš.

Argumentem ministerstva zdravotnictví je, že všude jinde ve světě je vývoj vakcíny už ve třetí fázi, a tak udržování vývoje v první fázi, která probíhá v Česku, je zbytečné vyhazování financí. "Je otázkou, jak moc by vakcína byla finančně náročná, protože pandemie přinesla hodně finančních nároků na jiné aktivity. Nemyslím si, že by to bylo úplně finančně náročné,“ vysvětluje Petráš.

Při vývoji vakcíny bylo třeba dodržovat striktní bezpečnostní pravidla. Samotný vývoj pak probíhal ve specializované laboratoři. Čeští výzkumníci už však měli předešlé zkušenosti například s virem eboly, tudíž pro ně práce s nebezpečným virem nebyla žádnou novinkou.



Česko má už přislíbeno 3 miliony dávek vakcíny zahraničí. Podle Petráše však ještě není jasné, že vakcína bude opravdu fungovat a bude bezpečná. "Očkování může celou koronavirovou situaci zcela změnit,“ dodal lékař.

