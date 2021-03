Petříček promluvil o dovolených. Takhle se dostaneme do Chorvatska

Čechy ani letos koronavirus o dovolenou v Chorvatsku s největší pravděpodobností nepřipraví. Na cestovním ruchu závislá země už se turistů nemůže dočkat a připravuje podmínky, za jejichž splnění je na dovolenou pustí.

Ve středu o nich mluvil ministr zahraničí Tomáš Petříček. Kromě covidového pasu, jehož návrh představila Evropská komise (více zde), má Záhřeb v plánu ještě jednu změnu, která lidem cestu usnadní.

"Dnes jsem hovořil s ministryní cestovního ruchu Chorvatska. Zvažují, že by na rozdíl od loňské sezóny pro vstup do země využili rychlé antigenní testy. Loni to byly pouze PCR testy. Podobně uvažuje i Řecko, zohledňovat bude i antigenní testy," prohlásil Petříček na tiskové konferenci.

Covidové pasy pochopitelně držitelům neodemknou pouze Chorvatsko, ale platit budou napříč celou Evropskou unií. Původně se mluvilo, že se budou týkat pouze očkování. Kromě toho v nich ale budou i záznamy o negativních testech nebo protilátkách po prodělaném onemocnění covid-19.

Petříček se domnívá, že cesta za zprovozněním pasů nebude úplně krátká. "Vzhledem k tomu, že byl představen první návrh, tak očekávám, že se na pracovních skupinách teprve bude jednat o detailech. Očekávám, že se bavíme o několika měsících. Lze očekávat, že použití by bylo možné během května nebo června," uzavřel ministr zahraničí.