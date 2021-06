Pfizer ne, Sputnik ano. V uznávání očkování z ciziny je v Česku chaos

Stále více lidí naočkovaných mimo Evropskou unii řeší problém s neuznáváním potvrzení o vakcinaci po návratu do Česka. Týká se to především studentů a lidí, kteří v cizině pracují. V zahraničí žije zhruba 250 tisíc Čechů. Ministerstvo zdravotnictví teď hledá řešení. Jasno má být do konce června.