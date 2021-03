Pfizer zahájil testování vakcíny na dětech, součástí studie jsou i kojenci

Děti od věku 6 měsíců dostaly první injekci vakcíny Pfizer/BioNTech v rámci studie o posouzení bezpečnosti vakcíny, oznámili ve čtvrtek zástupci společnosti Pfizer.

V rámci nově zahájené studie, které se zúčastní 144 dětí, se prozkoumá, zda vakcína může vyvolat u dětí stejnou imunitní odpověď jako u dospělých lidí. Zároveň se určí správné dávkování pro tři dětské věkové skupiny, které jsou rozděleny na děti od šesti měsíců do dvou let, od dvou let do pěti a od pěti do jedenácti.

Během první fáze testování budou každé věkové skupině podány tři různé dávky vakcíny, a to 10 mikrogramů, 20 mikrogramů a 30 mikrogramů. Nejstarší děti dostanou právě dávku 30 mikrogramů, uvedla společnost. U lidí ve věku 16 let a starších se vakcína Pfizer/BioNTech podává ve dvou dávkách po 30 mikrogramech s odstupem tří týdnů.

Výzkumníci společnosti uvedli, že účastníci studie budou sledováni po dobu šesti měsíců po očkování. Spojené státy v současné době vzhlíží k očkování mladých lidí.

Ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci Anthony Fauci řekl, že studenti středních škol v USA by měli být naočkováni už na podzim. V současné době je ve Spojených státech naočkováno už více než 100 milionů lidí.