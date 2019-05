Piráti čelí podezření z korupce. Dostali enormní slevu na kampaň

Piráti dostali na reklamní kampaň v Praze od společnosti JCDecaux slevu až 75 %. A podle odborníků je to velmi neobvyklé. Jako o podivné slevě o tom mluví například i Transparency International. Česká dvojka na trhu s venkovní reklamou přitom usiluje o to, aby se dál mohla starat o pražský městský mobiliář.

Namísto 400 tisíc korun za reklamní plochy pouhých sto tisíc i s DPH - to je jen jedna z faktur, které má TV Nova k dispozici a ze kterých vyplývá, že Piráti loni dostali v rámci předvolební kampaně od společnosti JCDecaux enormní slevu.

"Chápu, že na první pohled to vypadá, že ty slevy jsou velký. Možná jsou, já fakt nevím. Ale tipoval bych, že ostatní politický strany měly taky takovýto slevy. Když nevidíme všechny ty smlouvy a ty faktury, který uzavírají ty strany, tak to jde těžko porovnávat," vyjádřil se zastupitel Prahy za Piráty Adam Zábranský.

Podle Pirátů proto není možné objektivně zjistit, jaké slevy jsou v těchto případech běžné. Ostatní politické subjekty ale tvrdí, že takto enormní slevy na svou kampaň nezískaly.

"Co se týče JCDecaux, tak ty slevy jsou standardně maximálně okolo 30 %," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "My jsme měli slevu 20 %. Tady měli nějakou výhodu, asi nějaký sponzor a otázka je, co za to ten sponzor teďka dostane," tvrdí premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Technický ředitel JCDecaux se s Piráty v minulosti sešel - a reklamní plochy jim nabízel. Oni ale původně tvrdili, že o ně nemají zájem. "Já fakt nevím, kolik dostává topka a kolik ANO a vy to taky nevíte," brání se Zábranský.

"Průměrná výše slev na trhu za rok 2018 je přes 60 %," sdělil TV Nova mediální zástupce JCDecaux Jiří Chvojka. "My nebudeme komentovat jednotlivé klienty, nebudeme říkat, jaké mají slevy. To závisí na tom, jaké produkty kupují," dodal Chvojka.

Podle odborníků na marketing ale tak vysoké slevy na reklamu běžné nejsou. "Pokud je to nákup na poslední chvíli, tak ty slevy se mohou pohybovat v desítkách procent. Ještě může dojít k tomu, že ten majitel je sympatizant nějaké strany a de facto jim ty plochy pronajme jako sponzorský dar za nějakou symbolickou cenu," vysvětluje odborník na reklamu a marketing Martin Charvát.

"Ta sleva na předvolební inzerci je nestandartně vysoká a je na Pirátech, aby tu věc vysvětlili, zejména proto, že JCD má dlouhodobou smlouvou s Prahou, kterou oni dneska řídí. Hlavně se uchází o další zakázky do budoucna, takže ten potenciální střet je velmi vysoký," tvrdí David Ondračka z Transparency International.

Technický ředitel JCDecaux Tomáš Tenzer je mezi pražskými radními známý jako aktivní lobbista za zájmy firmy. V minulých komunálních volbách dokonce kandidoval jako nezávislý za Piráty. Ti se od jeho osoby distancují - a kdyby prý věděli, že bude stát před soudem pro podezření z manipulování zakázek na reklamní plochy na Praze 1, jejich podporu v komunálních volbách by prý nedostal.