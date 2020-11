Děti budou dohánět školu o prázdninách, zvažuje ministr Plaga

O tom, kdy se minimálně děti z prvních a druhých tříd vrátí do škol, by mohlo být podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) jasno už příští týden. Uvedl to v rozhovoru pro MF DNES. Pokud se podle něj podaří najít balanc mezi distanční a prezenční výukou, nebude mít koronakrize vliv na úroveň vzdělání dětí.

Podle ministra školství je teď priorita, aby se do škol vrátili prvňáci a druháci, čeká se ale na data a shodu expertní skupiny ministerstva zdravotnictví, než se bude moci rozhodnout o přesném postupu. Plaga doufá, že rozhodnutí padne příští týden.

Ministr v rozhovoru pro MF Dnes uvedl, že se ministerstvo zaměřuje také na žáky závěrečných ročníků, kteří měli například narušený konec výuky v osmé třídě a začátek v deváté třídě. Podle něj to ale zatím není na opakování ročníků.

"Než opakování ročníků je možností spíš doučování. Už toto léto jsme si na více než sto osmdesáti školách vyzkoušeli letní doučovací kempy. Pro příští rok by to mohlo být v masivnějším měřítku," vysvětlil Plaga.

Další možností je, že by děti doháněly učivo během letních prázdnin. Ministerstvo školství nicméně zatím s tím, že by prodloužilo školní rok nebo zrušilo prázdniny, nepracuje, podle dat školní inspekce to většina dětí i rodičů zvládá.

"Děti se posouvají. Ale je tady skupina, která už v tuto chvíli významně zaostává, protože není prezenční výuka. A na tuto skupinu bychom se chtěli soustředit," uvedl ministr.

Velké otázky vyvolává hodnocení v prvním pololetí letošního školního roku. Vše se bude odvíjet od návratu dětí do škol, ministr je osobně zastáncem slovního hodnocení, je dost možné, že letos budou učitelé hodnotit i kombinovanou formou.

Další oblast, kterou ministerstvo intenzivně řeší, jsou přijímací a závěrečné zkoušky. I v tomto případě bude velmi záležet na tom, jak ministerstvo zdravotnictví nastaví opatření. Až následně bude ministerstvo školství vydávat doporučení či určí vybranou variantu. Další rozhodnutí ohledně přijímacích a závěrečných zkoušek by mohlo padnout do konce listopadu.

Jednou z probíraných možností, jak pomoci některým žákům například při přijímacích zkouškách, by byly například lehčí testy. "Na jaře ale velmi dobře zafungovalo, že ministerstvo školství poskytovalo studentům podporu. Uvolnili jsem třeba testy CERMAT, kdy si je mohli studenti zkusit nanečisto. Dále jsme třeba uvolnili výuková videa," popsal Plaga s tím, že upřednostňuje pomoc studentům před lehčími testy.

Rozvolňování by mělo probíhat ve vlnách, aby se mezi jednotlivými kroky dalo vyhodnocovat, jaký měl návrat studentů do škol vliv na epidemiologickou situaci. "Pokud tedy minimálně týden až deset dní trvá, než se projeví ať už uvolňující, nebo zpřísňující opatření, tak očekávám, že mezi jednotlivými vlnami návratu dětí a studentů do škol budou muset být minimálně takové rozestupy," vysvětlil ministr v rozhovoru pro MF Dnes.

Jako poslední by se k normálnímu režimu měli vrátit vysokoškoláci. U nich se ale pracuje s tím, že se bude ministerstvo snažit o co nejrychlejší návrat k laboratorní a praktické výuce, která by probíhala například v menších skupinkách.

Ministerstvo školství se snaží podpořit on-line výuku v rodinách, které nemají technologii či připojení. Také se pracuje na výuce učitelů, kteří se vzdělávají nejen v nastavení počítače, ale i v tom, jak on-line výuku vést. Ačkoliv kvalita výuky na všech školách není stejná, učitelé, školy i žáci dělají podle Plagy velké pokroky.

Z různých stran zaznívá, že by děti, které nemohly chodit do škol během krize vyvolané koronavirem, mohly být méně vzdělané než ty v předchozích letech. "Pokud se podaří nalézt balanc mezi distanční a prezenční výukou v rámci tohoto roku, tak věřím, že se na úrovni vzdělanosti dětí koronakrize nijak negativně neprojeví," ukončil rozhovor Plaga.