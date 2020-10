Plaga: Rozhodnutí o návratu dětí do škol chci nejpozději do večera!

Ministr školství trvá na tom, aby do úterního večera padlo rozhodnutí ohledně návratu dětí do škol. Jakmile to situace dovolí, měly by se podle něj do tříd vrátit zejména děti, které jsou na prvním stupni, myslet se ale musí také například na žáky závěrečných ročníků. Ministr zdravotnictví už v pondělí oznámil, že rozodnutí padne až ke konci tohoto týdne.