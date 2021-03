Hamáček: Čísla míří k rekordu, chceme povolat další zdravotníky

Hamáček v úvodu tiskové konference řekl, že drtivá většina lidí zatím nově vyhlášená opatření dodržuje. "Pokud to vydržíme, tak se to zásadně projeví, uleví se zdravotníkům," říká ministr vnitra.

Jedním dechem ovšem dodal, že v tuto chvíli čísla spojená s epidemií covidu-19 v Česku míří k rekordu. "Včera to bylo přes 16 tisíc, aktuální odhad pro dnešek (středu) je, že se to přiblíží 20 tisícům," uvedl Hamáček. Proto bude podle něj vláda co nejdříve řešit nařízení pracovní povinnosti ambulantnímu personálu, aby mohl vypomoct přetíženým nemocnicím. Odhadl, že kabinet o tom bude jednat ještě tento týden. Podle něj totiž někde navyšování kapacit znemožňuje právě nedostatek zdravotníků.

Členové štábu také diskutovali o situaci v Pardubickém kraji, kde hejtman Martin Netolický (ČSSD) v úterý vyhlásil stav hromadného postižení osob. Zdejší nemocnice jsou naplněné, pokud by potřebovaly přijmout další covid pozitivní pacienty, žádal by kraj podle hejtmana o pomoc okolní regiony. Hamáček připustil, že ke stejnému kroku se nejspíš velmi brzy odhodlají i jiné regiony těžce zasažené epidemií.

Krizový štáb také hodnotil další nová opatření zavedená od pondělí - například zákaz cestování mezi okresy, na jehož dodržování dohlížejí nejen policisté, ale také vojáci či celníci. Policejní prezident Jan Švejdar po jednání štábu řekl, že kontrol už proběhlo přes 100 tisíc a bez zásadních problémů.

Ministr vnitra také chce, aby vláda přehodnotila priority pro očkování a zařadila na začátek pomyslné fronty policisty, hasiče, či celníky, kteří i kvůli nově nařízeným kontrolám přicházejí denně do kontaktu s velkým množstvím lidí.