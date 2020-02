Počet obětí stále stoupá. Čína spustila největší experiment v historii

Číňané se po oslavách nového roku vrátili zpátky domů a mysleli si, že opět začnou pracovat. Jejich nadřízení je ale kvůli možnému šíření koronaviru raději nechali doma. Až miliony lidí tak každý den pracují ze svých domovů. Podle zahraničních médií se jedná o největší experiment v zemi.

V kancelářích není ani noha a zavřené jsou také obchody. Do zaměstnání chodí jen někteří lidé, kteří pracují ve finančních čtvrtích. Většina Číňanů prý experiment považuje za výhodný a do budoucna by chtěla tato opatření využít dál. Firmy tak plánují rozsáhlé změny, uvedl portál CNN.

A ke změnám došlo také na výletní lodi Diamond Princess kotvící v japonském přístavu Jokohama. Poté, co ji opustilo prvních jedenáct lidí, se k nim přidají další. Spojené státy totiž vyšlou dvě evakuační letadla pro své občany. Přistát by měla v neděli večer tamního času.

Lidé jsou šťastní, že se dostanou z lodi, kde se počet nakažených koronavirem vyšplhal na 356. "Konečně cítím, že si můžu oddechnout," řekl jeden z amerických pasažérů. I když se všichni už těší domů, bohužel po přistání budou muset opět do karantény na čtrnáct dní. Ta pro ně bude zřízena na vojenské základně v Texasu a Kalifornii.

Letadla pro své občany vysílá k lodi také Hongkong nebo Kanada. "Toto rozhodnutí bylo přijato kvůli mimořádným okolnostem, kterým čelí cestující na Diamond Princess...Při této evakuaci úzce spolupracujeme s lodí a japonskou vládou," citoval portál kanadské ministerstvo zahraničí.

A dobrou zprávu mají lékaři pro pětici Čechů, která po příletu z čínského Wu-chanu skončila v karanténě. Lékaři jim udělali druhý test na koronavirus, který byl opět negativní. V pondělí by tak mohli být propuštěni z Nemocnice Na Bulovce. Více v reportáži: