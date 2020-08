Podle Trumpa výbuch v Bejrútu způsobil atentát. Šlo prý o bombu

"Vypadá to jako hrozný útok," prohlásil Donald Trump. Americký prezident šokoval svět. Poté, co vyjádřil soustrast libanonskému lidu a nabídl Bejrútu pomoc, prohlásil, že se jednalo o útok.

"Setkal jsem se s některými našimi skvělými generály a oni se domnívají, že nešlo o průmyslovou nehodu. Podle nich se zdá, že to byl atentát, že to byla nějaká bomba," tvrdí americká hlava státu.

Libanonské úřady zahájily vyšetřování exploze. Tu podle dosavadních informací zavinil požár, který vypukl v přístavu nedaleko skladiště, kde bylo v nevyhovujících podmínkách uskladněno 2 700 tun dusičnanu amonného, a to celých šest let. Ledek se používá jako hnojivo, dezinfekční prostředek, ale také k výrobě výbušnin.

"To, co se stalo, se neobejde bez zodpovědnosti. Ti, kteří jsou za to odpovědní, zaplatí. Slibujeme to obětem i zraněným. Je to závazek celého národa," vyjádřil se libanonský premiér Hasan Dijáb.

Zatím sice vše nasvědčuje tomu, že šlo skutečně o nehodu, někteří svědkové ale tvrdí, že před ohlušující explozí slyšeli bombardér.

Libanonský prezident svolal mimořádné zasedání vlády, na kterém chce prosadit vyhlášení dvoutýdenního mimořádného stavu.

"Libanon prochází hlubokou ekonomickou krizí a tento přístav je plícemi Libanonu. Právě tudy se dováží potraviny a další zboží a my jsme na něm závislí," prohlásil tamní odborník na obchod Abbás Alavíja.

Z přístavu ale nyní zbylo jen spáleniště. Libanon chce na obnovu zničené metropole vyčlenit v přepočtu jednu a půl miliardy korun.