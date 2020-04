Adámek (2) má poslední šanci! Na drahou operaci ale chybí peníze

Adámek se narodil jako zdravé miminko před dvěma lety. Nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl být nemocný. Vše probíhalo bez komplikací. Kolem šestého měsíce se ale objevily první příznaky nemoci. Fyzický vývoj chlapečka se zastavil. To převrátilo život jeho rodičům vzhůru nohama. Ti teď zoufale potřebují pomoc. Shání totiž velikou částku na to, aby mohl Adámek podstoupit speciální léčbu.