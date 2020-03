Pojišťovny nepomohou: Na stronování zájezdu nárok nemáte

Některé oblasti severní Itálie jsou uzavřené, stále je ale možné do lyžařských destinací cestovat. Lidé se tak čím dál častěji obracejí na cestovní kanceláře a pojišťovny a snaží se své zájezdy stornovat. Bojí se buď viru samotného, anebo případného pobytu v karanténě. Náklady spojené s pobytem v zahraničí po uplynutí zájezdu mohou být totiž vysoké.

V případě, že se rozhodnete svůj zájezd zrušit, budou vám účtovány storno poplatky. "Pojištění storna se totiž primárně vztahuje na zdraví pojištěného v tuzemsku, nikoli na komplikace v cílové destinaci," uvádí tiskový mluvčí Evropské pojišťovny (ERP) Vlastimil Divoký.

"Obava z koronaviru v oblasti, kam má klient cestovat, není důvodem pro uznání storna," uvádí na svých stránkách ERP. Stornování pobytu nelze uplatnit ani v situacích, kdy MZV nedoporučuje cestu do této oblasti. Jedná se totiž o jakési doporučení, nikoli zákaz.

Koronavirus je zcela výjimečná a bezprecedentní situace. "Pojišťovny mohou postupovat odlišně," sdělila mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Nová. Přesné podmínky se řídí vždy smlouvu, kterou klient uzavřel. Zrušení zájezdu na poslední chvíli může klienta stát plnou cenu.

Pokud se přesto rozhodete do určité oblasti cestovat, a budete muset zůstat v karanténě, měli byste okamžitě kontaktovat svou cestovní kancelář, případně ambasádu.



ERV uvádí, že "automaticky a bezplatně prodlužují pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě." Kdo bude ale hradit náklady spojené s delším pobytem v zahraničí? Vzhledem k tomu, že o umístění do izolace rozhodují místní orgány, měly by to být právě ony.



Vzhledem k tomu, že pojišťovny podobné případy dosud nemusely řešit, nelze přesný postup odhadnout. Další nákup letenky zpět do Česka pojišťovny nehradí, informuje ERP.