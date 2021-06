ŽIVĚ: Poslanci mají projednat občanky s otiskem prstů a bez přechýlení jmen

Sněmovna by ve středu měla schvalovat zavedení nových občanských průkazů s otisky prstů, má řešit i příjmení žen v občankách. Na řadu by měla přijít i novela zákona o pedagogických pracovnících nebo pokračování jednání o energetice. Jednání Poslanecké sněmovny můžete sledovat živě od 9 hodin v tomto článku na TN.CZ.

Jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat ve středu od 9 hodin. Poslanci by nejprve měli schvalovat zavedení nových občanských průkazů s otisky prstů. Současně by se také zaměřili na otázku, zda si ženy budou moci na průkazech ponechat příjmení bez přechýlení. Možnost volby pro ženy, které nechtějí používat příponu -ová, navrhla poslankyně Helena Válková (ANO).

Při projednávání zákona o občanských průkazech by také mělo na řadu přijít rozhodnutí, které umožní lidem neuvádět své pohlaví. Návrh podal Ondřej Profant (Piráti).

Projednávat by se také měla novela zákona o pedagogických pracovnících, na kterou se v úterý nakonec nedostalo. Poslanci se ale následně začali věnovat novele o energetice. V té by měli pokračovat i ve středu.

Na pořadu jednání je také novela novela o pobytu cizinců na území České republiky a na řadu by se měla dostat i předloha zákona o neinvazivních rostlinách a živočiších. Jednání by tak mělo navázat na páteční přerušení Sněmovny, kdy si v rámci novelizace tohoto zákona vzal slovo poslanec Lubomír Volný (VOLNÝ blok), který hovořil až do konce jednání.

Odpoledne budou poslanci schvalovat kandidáty, které navrhnout prezidentu Miloši Zemanovi na udělení státního vyznamenání. Hlasovat o nedůvěře vládě by měli poslanci ve čtvrtek.

