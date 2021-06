Pozor! Čechům se radikálně změní občanky. ANKETA

V úterý schválila Poslanecká sněmovna nový zákon. Podle něj musí občanky obsahovat biometrické údaje. Bude tak možné zobrazit obličej majitele průkazu a dva otisky prstů. Ženy mají navíc možnost nevyužívat ve svém příjmení příponu -ová. Zákon však nyní musí ještě schválit Senát.



"Schválení nového typu občanky je dobrou zprávou pro všechny. Průkaz totožnosti teď bude zabezpečenější a budeme s ním moci stále cestovat bez nutnosti mít u sebe pas. Pokud by návrh neprošel, o tuto možnost bychom přišli,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Biometrické údaje se povedou v informačním systému evidence občanských průkazů 90 dní od vyrobení dokladu. "Je to nutné kvůli vyřízení případné reklamace. Poté se smažou, protože vytvářet jakékoliv databáze, které by biometrické údaje shromažďovaly, není povoleno,“ doplnila mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.



Informace uložené v občance se budou používat pouze pro ověření pravosti průkazu a totožnosti držitele při překračování státních hranic. Povinnost zavést biometrické údaje do dokladu vychází z evropského nařízení. Cílem je zabránit padělání a zneužívání cizí totožnosti i zjednodušit cestování občanům Evropské unie (EU).

"V případě, že by nebyly zavedeny, byly by průkazy použitelné pouze na území Česka a nebylo by na nově vydávané doklady možné cestovat do zahraničí,“ přiblížila Dlubalová.



Nařízení počítá s postupnou obměnou dokladů. Dosud platné průkazy budou platit až do skončení jejich expirace, nejdéle do 3. srpna 2031. "Pokud má občan vydaný průkaz se strojově čitelnými údaji, ale bez těch biometrických s dobou platnosti 10 let, může s ním cestovat v rámci EU do konce jeho expirace. To platí jak pro růžovo-modré, tak pro zelené občanky,“ uzavřela Dlubalová.

Občanku musí mít každý státní občan Česka, který je starší 15 let, má trvalý pobyt na našem území a není omezený ve svéprávnosti. Úřady ročně vydají v průměru 1,4 milionu průkazů.

