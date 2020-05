Poslanci chtějí omezit potraviny z dovozu. Pravice bije na poplach!

Až 85 procent potravin z domácí produkce do sedmi let. To žádá skupina poslanců, která chce umožnit českým zemědělcům prosadit se na domácím trhu a omezit dovoz ze zahraničí. Kritici ale varují, že novela zákona může způsobit zdražení potravin a omezení nabídky.

Od příštího roku 55 procent potravin v obchodech z domácí produkce a s každým dalším rokem navýšení o 5 procent až na 85 procent. Taková je představa skupiny poslanců, kteří chtějí jít naproti českým zemědělcům.



"Má podpořit soběstačnost českých zemědělců a podpořit podíl českých potravin v českých obchodech," řekl místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Pro je také předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Je to výhodné pro české občany, pokud chceme mít krajinu, která nebude vyprahlá, pomoci i s odbytem, které tady můžeme vyrábět," konstatoval.



Novelu pozitivně vnímají především zemědělci. Možná proto, že jim ministerstvo zemědělství na produkci přislíbilo přes 4 miliardy korun. "Je to pozitivní věc, konečně se objeví aspoň základní potraviny, jako jsou vejce a maso. České výrobky, jak mají být," sdělil Zdeněk Mlázovský z Českomoravské drůbežářské unie.



Názory veřejnosti se liší. "Je to zásah do trhu, který by měl být svobodný," okomentoval návrh jeden z dotázaných. "Když to budou místní produkty, tak jenom dobře," sdělil další. "To by bylo dobře, protože by se podporovali místní zemědělci," podpořil návrh poslední.

Návrh má ale řadu odpůrců. Ti hovoří o omezené nabídce potravin nebo likvidaci některých prodejen. "Bude docházet k omezování trhu s potravinami, bude docházet ke spekulacím, co je české a co ne," namítl Petr Bedl (ODS).

"Bude menší výběr, to povede k tomu, že to nebude kvalitní. Nemůžeme to podpořit, je to nebezpečný návrh, proti kterému budeme bojovat," přiznala Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Aby mohly řetězce dodržet 85 procentní kvótu, podle odborníků nejspíš budou muset své výrobky také zdražit. "Ta novela je brutální snahou okrást české občany. Výrobcům zmizí konkurence a ti budou moci zvednout cenu a snížit kvalitu, protože nebudou mít zrcadlo kvality potravin ze zahraničí," vysvětlil ekonom Tomáš Prouza.



Svaz obchodu také upozorňuje, že pokud novelu poslanci odhlasují, Česko se může dostat do sporu s Evropskou unií, kvůli porušení zásady jednotného trhu. Návrhem novely zákona, která je ve třetím čtení, se budou poslanci zabývat už na středečním jednání.