Poslanec Volný přišel do Sněmovny bez roušky. "Jste idiot!" prohlásil Feri

"Rád bych vám tu řekl, že jste idiot. Nemáte kouska elementárního vkusu a nevezmete si roušku na svůj projev!" spustil Dominik Feri krátce poté, co Lubomír Volný opustil řečnický pultík. Vytýkal mu, že do Sněmovny nakráčel bez roušky a mluvil tak i do mikrofonu, u kterého se jednotliví poslanci střídají.

Sám Volný během svého projevu poděkoval zdravotníkům i vědcům, kteří dodávají "často potlačované informace". Kroky vlády naopak označil za špatné. "Spousta lidí si myslí, že vláda plní nějaké nadnárodní zadání," prohlásil. To zadání označil jako "velký reset".

Během svého vystoupení pustil několik záznamů, který svým obsahem zpochybňovaly boj s pandemií, očkovací strategii i aktuální stav v zdravotnických zařízeních. Prohlásil také, že existují lékaři, kteří potvrzují účinnost proti covidu i u levných a běžně dostupných léků. Jejich použití na celou populaci ale prý brzdí vláda svými ekonomickými zájmy.

Není to poprvé, kdy bývalý člen SPD odmítl veřejně nosit roušku. Spolu se stranickým kolegou Marianem Bojkem roušky ve Sněmovně odložili už v minulosti.

"Je to naše svobodné politické a občanské rozhodnutí," argumentoval Volný v jednom ze svých videí na sociálních sítích.

Na čtvrteční jednání Sněmovny na rozdíl od ostatních poslanců nedorazil v obleku, měl na sobě tričko a džínsy.