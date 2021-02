Poslední šance: Davy lidí se hrnou do obchodů s dětskou obuví, i bez roušek

Poslední šanci koupit dětem boty před začátkem jara využili mnozí rodiče. Například v Českých Budějovicích se utvořila fronta čítající až desítky rodičů s dětmi. Někteří na sobě nemají ani ochranu dýchacích cest.

"Potřebujeme nutně letní botičky, tyto už promokají. Nemáme jim co dát na nohy. Čekáme tu už hodinu," popsala jedna z maminek před obchodem.

"Nemáme z toho radost. Žačíná jaro, malý má první boty a potřebujeme to vyzkoušet. Opatření jsou nepříjemná, ale pokud to bude jen na tři týdny, tak se to bude dát vydržet," řekla další.



Frontu před jiným obchodem s botami pro děti okomentovala v sobotu na facebooku i Denisa. "Když potřebuješ dětem koupit celoroční boty, aby nechodily pořád ve sněhulích, a zjistíš, že budeš čekat minimálně hodinu? A ano přes net to kupovat nemůžeme, musíme to vždy vyzkoušet, takže kdo má podobný problém, vemte si s sebou pořádné oblečení a svačinku," poradila.

Anketa Souhlasíte s uzavření prodejen s obuví pro děti? Ano, je to tak správně 35 96 hlasů Ne, to moc vláda nepromyslela 65 182 hlasů Hlasovalo 278 lidí.



"Dětem nekoupíme boty, bundu ani sešit, ale nevadí, můžeme si koupit krásnou kytičku. Vláda zavřela zdravé lidi do lágru bez možnosti návštěv, způsobila jim starosti a stres, poštvala na vlastní obyvatele armádu a efekt bude za tři týdny minimální, nebo žádný," napsal v sobotu na sociálních sítích Dominik.