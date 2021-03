Česko aktivovalo zahraniční pomoc. Nemocné převeze do Německa, Polska a Švýcarska

Od pátečního odpoledne mimořádně zasedá vláda, řešit by měla povinný homeoffice i plošné testování. Ministerstvo zdravotnictví během jednání oznámilo, že vláda aktivovala zahraniční pomoc. Desítky nemocných převeze do Německa, Polska a Švýcarska. Tiskovou konferenci po jednání vlády můžete sledovat od 15:00 na TN.cz.

Epidemická situace v Česku je i nadále kritická. Česká republika proto v reakci na současnou situaci v nemocnicích a nedostatek lůžek intenzivní péče aktivovala zahraniční pomoc. S žádostí o pomoc s umístěním pacientů oslovila Německo, Švýcarsko a Polsko, a to minimálně v rozsahu řádu desítek pacientů.

"I přes maximální možné navyšování lůžek, maximální využívání veškerého dostupného zdravotnického personálu a enormní snahu všech zdravotníků se nemocnice dostaly na samou hranici svých dostupných kapacit lůžkové intenzivní péče. Nemocnice v některých krajích své maximální kapacity již vyčerpaly a nejsou dále schopny bez pomoci jiných zařízení zajistit pacientům adekvátní péči, ani přijímat nové pacienty," uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Vláda se na pátečním mimořádném jednání bude zabývat také možností nařízené práce na dálku. Doposud home office pouze doporučovala. Je tak možné, že například v administrativních provozech zůstane jen nezbytný technický personál.

Ministři by měli projednat i nařízení pracovní povinnosti v nemocnicích i pro studenty některých středních a vysokých škol a rozhodnout by měli také o plošném testování státních zaměstnanců, které by mohlo začít již ve středu.

Projednat chce vláda i nahrazení některých klíčových úředníků. Hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou by například již v půlce března měla nahradit ředitelka krajské hygieny v Ostravě Pavla Svrčinová.

"Samozřejmě s paní Rážovou komunikuju, protože to je kamarádka spolužačka, takže mně to je velice líto, že bych měla nahradit zrovna jí, ale je na ní znát už únava. Odvedla neskutečný kus práce za neskutečného stresu," sdělila Svrčinová.