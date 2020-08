Požár nemusel skončit tak tragicky, říká svědkyně. Zásah byl chaotický

"Přijeli jsme od vody a viděla jsem, že nad naším domem je bílý dým. Tak jsem hned volala hasiče, vysvětlovala jsem, co všechno se děje, že hoří. Syn utíkal na druhou stranu a vzápětí volal, že na balkóně jsou lidi. A dým už začínal být černý," popisuje svědkyně tragickou událost sobotního podvečera.

"No a lidi na tom balkóně pobíhali a neměli kam utéct. Dvěma nebo kolika se podařilo přelézt do vedlejšího bytu, ale jedna paní zůstala uvězněná na balkóně. Začaly pak šlehat plameny, praskat sklo. A lidé, jak jsem říkala, neměli kam utéct," dodala.

"Z druhé strany, zhruba do dvou minut, přijela policie. Zatkla toho, co prý podpálil ten byt. Ptali se ho, jestli to podpálil a on řekl, že ano. Zeptali se ho proč a on odpověděl, že jenom tak. Nechápu to. Tak jsem na něj začala křičet, jeslti je normální," říká svědkyně.

Policisté k tomu uvedli pouze to, že zadrželi jednoho člověka. "Mohu veřejnost uklidnit, že se tady nepohybuje někde volně nějaký pachatel, který je schopný takovou věc udělat znovu," prohlásil ředitel moravskoslezských policistů Tomáš Kužel. Že se jednalo o žhářský útok, ještě nebylo oficiálně potvrzeno. Podle hejtmana kraje Vondráka (ANO) tomu však všechno nasvědčuje.

"Poté začali přijíždět hasiči. Přijely tři jednotky. Nemohli za boha vyndat žebřík, nic. Lidi už po nich křičeli. Hlavně můj syn. Začal být i sprostý, protože půl hodina uběhla a nic se nedělo. Nemohli vyndat žebřík, napojit hadice. Pobíhali tu. Vždycky jsem stála při policii a hasičích a tentokrát mě zklamalo, že to tak dopadlo," svěřila se svědkyně.

"Nemuselo by to tak dopadnout, kdyby tu plachtu roztáhli hned, než ti hořící lidé začali vyskakovat z oken. Vyskočila nejdřív jedna paní, potom další, další a oni až potom rozdělali plachtu," kritizuje hasiče. Podle ředitele moravskoslezských hasičů Vladimíra Vlčka se však požár šířil neobyčejně rychle.

"Pro nás je do jisté míry ne úplně normální, že velmi rychle došlo k rozvoji požáru v celém bytě. To je věc, která se nepochybně podepsala na tom, že v tom bytě uhořelo šest osob. Požár šel po fasádě. Chyběly desítky sekund a mohli jsme mít nafouknutou seskokovou matraci a ty následky by nebyly tak tragické," uvedl Vlček.

Podívejte se na vyjádření hetmana kraje, ředitele hasičů a policie k tragickému požáru v Bohumíně:

"S požáry bojujeme primárně uvnitř, vyvádíme lidi vnitřními cestami, jsou pro ně i pro nás nejbezpečnější. Nepobíháme okolo se zvednutý hlavami po trávníku jako svědci (kterých se pak novináři ptají na práci hasičů), jdeme rovnou tam, odkud ostatní utíkají," vysvětluje velitel čety a mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

"K některým výpovědím v médích - na můj pokyn zítra zveřejní ředitel přesnou časovou osu zásahu. Podle mých informací proběhlo vše naprosto profesionálně a v nejkratším možném čase," zastal se hasičů ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a dodal, že od doby oznámení do výjezdu uplynula pouhá minuta a půl.

"Volala jsem hned synovi a mamce, ať jsou ven z domu, že hoří. Nevěděla jsem, v jakém rozsahu to bude. A až pak mě napadlo, že jsem mohla zazvonit na všechny zvonky a říct lidem, že hoří a ať utíkají ven. Ale to člověka napadne až potom," dodala zklamaně svědkyně.