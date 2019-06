Praktiky množíren v ČR: Zvířatům vyřezávají hlasivky kvůli hluku

Robert Plicka navrhl se svým týmem novelu zákona. Dokonce pravidelně chodí za poslanci a vysvětluje jim, jak je nutná novelizace trestního zákoníku. Je totiž přesvědčen, že pokud se nezmění sazby a nebude přijata navržená novela ve většině tak, jak jím byla navržena, tak nikdy nebudou množírny odhalovány a Česká republika bude nadále množírnou Evropy.

"Novelu je třeba považovat za nepolitickou novelu, na které by se v zájmu ochrany zvířat měli shodnout všichni politici," stojí v Plickou navržené prezentaci, kterou odsouhlasil i oslovený soudce Josef Havlík.

Za závažné trestné činy počítá návrh Plickova týmu s trestem až osm let vězení. V případě těch nejzávažnějších, například činnosti organizovaných skupin působící ve více státech, by bylo podle Plicky adekvátním trestem odnětí svobody na 5 až 10 let.

Česko množírnou Evropy

České a Slovenské republice se prý přezdívá množírna Evropy. Nelegální množení zvířat je třetím nejvýnosnějším nelegálním obchodem v Evropě a čtvrtým na světě. Více vydělávají drogy a zbraně. S tím souvisí podle Plicky i masivní daňové úniky.

Daňové úniky v únorovém rozhovoru pro Blesk potvrdil i premiér Andrej Babiš: "Množírny jsou v šedé ekonomice zlatý důl pro ty, co týrají zvířata. Jen třicet procent zvířat z množíren zůstane v České republice. Ti lidé (množitelé, pozn. red.) jsou možná na dávkách," řekl Blesku premiér.

Podle Plicky 70 % všech zde narozených zvířat putuje do zahraničí. Žádná takto nelegálně "namnožená" zvířata nejsou registrována a žádné příjmy z této činnosti nebývají daněné.

Právě kvůli obrovským ziskům z množení zvířat nemají údajně nízké pokuty a podmíněné tresty velký smyl a množitele neodradí. "Jednotlivé exempláře prodávají v řádech až desítek tisíců korun. Současné správní sankce, kdy dochází k ukládání pokut v průměrné výši 1000 – 20.000 korun jsou naprosto neúčinné," dodal Plicka. Navrhuje také, aby policie množitele odhalovala pomocí odposlechů.

Hrůzné praktiky množíren

Množitele zvířat je těžké odhalit. "Zvířata jsou často chována ve sklepech se zvukovou izolací, pachatelé týden co týden mění sim karty, používají falešné identity a předání psů probíhá bez uzavření jakékoliv smluvní dokumentace či předání kontaktních informací," vysvětlil advokát. Na jeden hrůzný případ z poslední doby se můžete podívat zde.

Plickova advokátní kancelář má v boji proti tyranům letité zkušenosti. "V naší praxi jsme se mimo jiné setkali i s tak zrůdnými praktikami, jako jsou podomácku odoperované hlasivky jednotlivých zvířat, aby nedošlo k odhalení množírny ze strany sousedů," popsal.

Soudci chtějí vyšší tresty

Plicka řešil hodně mediálně známých připadů týrání psů, například i psa Ronnyho. Právě při této děsivé kauze se Josef Havlík, soudce Krajského soudu, vyjádřil, že nemůže udělit vyšší trest. "Určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že řada soudců se nijak nezdráhá trestat pachatele týrající zvířata přísně, pokud jim to zákon dovolí, ale za stávající právní úpravy mají svázané ruce řadou zákonných pravidel, která pachatelům nahrávají a větší přísnost neumožňují," řekl Havlík.

"Cesta k přísnějším postihům pachatelů týrajících zvířata za současného právního stavu podle mě nemůže vést a nepovede přes veřejné apely na soudce, aby byli odvážnější a méně shovívaví, ale jedině přes tlak na zákonodárce – veřejností volené zástupce k tomu, aby zpřísnili právní úpravu a zejména zákonné trestní sazby za týrání zvířat," dodal Havlík.

