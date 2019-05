Pravdy a lži v předvolební debatě: Podívejte se, jak dopadl šéf KSČM

Rozvrat, který někdo naordinoval Evropě, aby Evropu oslabil, je v zájmu Spojených států amerických. Já to neříkám, to není moje myšlenka. To je myšlenka, kterou vyslovil a napsal v té teorii chaosu jeden z ideologů americké politiky Zbigniew Brzezinski. Ten říká, že pokud má Amerika udržet své výsadní postavení ve světě, tak v tom případě musí oslabit svého největšího konkurenta, a to je Evropa. Protože ta má stejné technologie, stejně vysoké vzdělání obyvatelstva, dokonce i infrastrukturu, že může ohrozit jejich ekonomické zájmy.

nepravda

Zbigniew Brzezinski nic, co by v titulu či podtitulu mělo spojení "teorie chaosu" nenapsal. Postavením USA ve světě se zabývá jeho nejznámější kniha Velká šachovnice: Americká nadřazenost a její geostrategické příkazy. Brzezinski v ní připouští, že by se Evropa mohla stát konkurentem USA, byť to není v krátkodobém výhledu pravděpodobné. K evropské integraci by se ale podle Brzezinského měly USA postavit pozitivně: "V každém případě by Amerika neměla budit dojem, že dává přednost pomalejšímu i když širšímu připojení Evropy, ale měla by zopakovat slovy i skutky svou vůli počítat s EU jako s americkým globálním politickým a bezpečnostním partnerem a nejen jako s regionálním společným trhem sestaveným ze států spojených se Spojenými státy prostřednictvím NATO. Aby byl tento závazek důvěryhodnější a tedy překračoval řeči o partnerství, mělo by být navrženo a zahájeno společné plánování s EU o novém transatlantickém rozhodovacím mechanizmu."