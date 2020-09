Pravidla karantény pro děti a studenty se změní, řekl Prymula

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek představí nový semafor nákazy v Česku. Jednání o aktualizaci pravidel začalo v 11 hodin a po poledni má být jasno. Epidemiolog Roman Prymula řekl TN.cz, že pokud se žák či student v respirátoru setká s nakaženým spolužákem, nebude muset do karantény.

V pátek po poledni bude Česko znát koronasemafor, který ovlivní naše životy v příštích sedmi dnech. Videokonference mezi ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a odborníky začala okolo 11. hodiny, výsledky mají být po poledni.

Vojtěch s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) připravují i zmírnění pravidel karantény pro školy. Před začátkem jednání to řekl epidemiolog Roman Prymula. "Lidé, kteří mají respirátor, nepůjdou do karantény, protože jsou chránění," uvedl pro TN.cz s tím, že týkat se to má žáků a studentů, kteří se setkají s nakaženým člověkem.

Očekává se, že společně s novým semaforem přijdou i přísnější opatření. Ve čtvrtek to předeslal Vojtěch, podle kterého se bude jednat zejména o nošení roušek - podrobnosti čtěte zde.

"Nová opatření nemohu vyloučit. Například nějaké širší nošení roušek, respektive ve více prostorech a podobně," uvedl šéf resortu zdravotnictví.

Po Vojtěchovi a Havlíčkovi jsou v karanténě i další členové vlády. Více v reportáži TV Nova: